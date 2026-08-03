Vivienda
Ibiza dispara el alquiler hasta los 33,3 euros por metro cuadrado y sigue siendo el municipio más caro de Baleares
El precio aumenta un 1,7% en el último año y supera ampliamente tanto la media balear como los registros de Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni
El precio del alquiler continúa subiendo en Ibiza, que se mantiene como el mercado más caro de Baleares entre los municipios analizados por Idealista. En julio, arrendar una vivienda en la ciudad costaba de media 33,3 euros por metro cuadrado al mes, un 1,7% más que hace un año.
La tendencia también es ascendente a corto plazo. Las rentas aumentaron un 0,2% durante el último mes y acumulan una subida del 2,3% en el último trimestre, según los datos publicados por el portal inmobiliario.
La diferencia con el resto de Baleares vuelve a ser considerable. Ibiza supera en 9,4 euros por metro cuadrado a Calvià, el segundo municipio -fuera de la isla- más caro de los incluidos en la estadística, donde el alquiler alcanza los 23,9 euros. También se encuentra muy por encima de la media del archipiélago, situada en 20 euros por metro cuadrado.
Esto supone que alquilar una vivienda de 100 metros cuadrados en la ciudad de Ibiza cuesta de media unos 3.330 euros mensuales, frente a los 2.000 euros que representaría el promedio balear.
Sant Josep también supera los 30 euros
La presión del mercado del alquiler se extiende a otros municipios de la isla. Sant Josep presenta el segundo precio más elevado de Ibiza, con 31,1 euros por metro cuadrado, aunque registra descensos del 1,1% mensual y del 1,5% interanual.
Por detrás aparecen Santa Eulària, con 27,6 euros por metro cuadrado, y Sant Antoni, con 26,4 euros. En este último municipio, los precios han aumentado un 7,5% durante el último trimestre y un 4% en comparación con julio de 2025.
Sant Joan se sitúa en 22,8 euros por metro cuadrado. Es el municipio ibicenco que experimenta la caída más pronunciada, con un descenso trimestral del 11,3% y una bajada mensual del 4,1%.
Pese a liderar nuevamente la clasificación autonómica, Ibiza todavía se encuentra por debajo de su máximo histórico. La ciudad alcanzó los 35,8 euros por metro cuadrado en junio de 2024, un nivel un 7% superior al actual.
En el conjunto de Baleares, el precio medio del alquiler ha subido un 1,9% durante el último año, hasta los 20 euros por metro cuadrado. Sin embargo, ha disminuido un 0,2% en el último mes y un 0,8% durante el trimestre. Ibiza se desmarca así de la evolución autonómica y continúa encareciéndose, consolidada como el mercado más costoso del archipiélago.
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