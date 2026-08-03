Ocio
Tiffany Trump cambia la Casa Blanca por una cala de Ibiza
La hija del presidente de Estados Unidos ha compartido imágenes de su paso por la isla, donde habría visitado varios establecimientos y disfrutado de una jornada junto al mar acompañada por su amiga Karen Shiboleth
Tiffany Trump ha elegido Ibiza para disfrutar de una escapada veraniega. La hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sumado así a la lista de personalidades internacionales que han pasado por la isla durante las últimas semanas.
La presencia de Tiffany Trump en las Pitiusas ha trascendido después de que compartiera en su perfil de Instagram varias fotografías de sus vacaciones. Para esta jornada, eligió un vestido de punto calado de Solid & Striped, un modelo valorado en torno a los 255 euros. Completó el estilismo con un pequeño bolso azul que corresponde al modelo Mini Kelly de Hermès, una pieza cuyo precio puede superar los 20.000 euros.
La publicación también incluye algunos detalles gastronómicos del viaje. Entre ellos figura un plato de pasta cremosa cubierto con caviar, además de otras imágenes tomadas durante sus días de descanso. La hija de Donald Trump también mostró un estanque con peces situado en el entorno de un alojamiento de aspecto exclusivo.
Cala y Villa privada
Durante su estancia, Tiffany Trump habría recorrido distintos establecimientos de la isla y disfrutado de una cala y de una villa privada.
En la escapada también habría estado acompañada por su amiga Karen Shiboleth, integrante de su círculo más cercano desde hace años. Ambas han compartido numerosos acontecimientos personales y celebraciones, entre ellos la boda de Shiboleth en Italia y la fiesta previa al nacimiento del primer hijo de Tiffany Trump.
La estadounidense, de 32 años, está casada desde 2022 con el empresario Michael Boulos. En mayo de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo, Alexander Trump Boulos. Su visita a Ibiza llega, por tanto, algo más de un año después de que Tiffany se estrenara como madre.
Con esta escapada, la hija del mandatario estadounidense se suma al habitual desfile veraniego de rostros conocidos que escogen Ibiza para combinar playa, gastronomía y descanso. Durante estos primeros días de agosto, su paso por la isla ha coincidido con el de otras figuras internacionales del deporte, la música y las redes sociales.
Por el momento, Tiffany Trump no ha ofrecido más detalles sobre el recorrido realizado ni sobre la duración exacta de su estancia en Ibiza.
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