El sellado de los 21 pozos de Talamanca se retrasa hasta septiembre

El pasado 8 de junio, el Ayuntamiento de Ibiza anunció una serie de actuaciones para combatir las infiltraciones de agua marina en la red de saneamiento, que dificultan el funcionamiento de la depuradora.

Entre ellas, una de las más destacadas consistía en la intervención en 24 pozos, 21 de ellos ubicados en Talamanca. En este sentido, David Barnaus, jefe del servicio de Aqualia en el municipio, empresa adjudicataria del proyecto, explicó que "no se procederá al sellado de los pozos hasta dentro de dos semanas". Sin embargo, los plazos no se han ajustado a las previsiones iniciales, ya que, a día de hoy, "ninguno de los pozos ha sido sellado," tal y como ha confirmado el Ayuntamiento a Diario de Ibiza. Y eso que han pasado aproximadamente dos meses desde esas declaraciones.

Ayuntamiento de Ibiza: "Hemos quedado con la empresa en que vendrán a partir de septiembre"

"Hemos quedado con la empresa en que vendrán a partir de septiembre, porque es muy complicado obturar o desviar el gran caudal de agua que llega ahora, en temporada alta, y es mejor no intervenir en este momento de elevada demanda", han señalado desde el Ayuntamiento

Inicialmente, estaba previsto que los tres pozos restantes, situados en el puerto de Ibiza, se sellaran después de la temporada turística. Sin embargo, los trabajos en estos puntos debían ejecutarse una vez finalizada la intervención en Talamanca. Por el momento, Aqualia no ha confirmado si se mantendrá este orden de actuación.

Tanto en el puerto de Ibiza como en Talamanca, tal y como informó Diario de Ibiza a principios del pasado mes de junio, los trabajos también incluyen la inspección y reparación de pozos de registro, la eliminación de una conexión en desuso en la avenida 8 d’Agost, la reparación de conducciones mediante tecnología sin zanjas y la sustitución de varios tramos de la red que se encuentran en mal estado.

A ello debía sumarse el uso de una tecnología basada en cámaras robotizadas para detectar posibles irregularidades con el propósito de "comprobar si hay algún edificio que está bombeando agua freática a la red municipal", según apuntó el concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Grivé Cardona.

Sin embargo, esta actuación también se ha pospuesto, según ha reconocido el Ayuntamiento: "Hasta septiembre no se procederá a ejecutar esta iniciativa".

Aunque todavía no se ha llevado a cabo el sellado de los pozos, el Consistorio ha explicado que "la empresa encargada de estos trabajos ya ha estado inspeccionándolo todo para determinar qué técnicas utilizar en cada uno de ellos, como la inyección de resina, los packers, el enlucido con mortero o la impermeabilización, entre otras".

"Hay que estudiar y analizar cada caso y ofrecer una solución específica y diferente para cada uno de ellos"

Según ha apuntado Vila, "hay que estudiar y analizar cada caso y ofrecer una solución específica y diferente para cada uno de ellos". De momento, habrá que esperar, como mínimo, hasta septiembre para la puesta en marcha de este proyecto, destinado a combatir las infiltraciones de agua marina en la red de saneamiento que dificultan el trabajo de la depuradora. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.454.668 euros, IVA incluido, y está financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear.

Así, las actuaciones clave para reducir la entrada de agua marina en la red de saneamiento quedan aplazadas hasta después del verano, mientras la depuradora continúa trabajando condicionada por unas infiltraciones cuya solución definitiva sigue pendiente.