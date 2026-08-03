Sant Ciriac: 410 kilos de pólvora iluminarán el cielo de Ibiza la noche del 8 de agosto

El Consell de Ibiza lanzará 410 kg de pólvora en el castillo de fuegos artificiales que cerrará a medianoche la celebración del 8 de agosto desde el viejo Muro del puerto de Ibiza. El espectáculo pirotécnico, organizado por el departamento de Presidencia y adjudicado a Fuegos Artificiales del Mediterráneo, durará unos 18 minutos y contará con "un amplio dispositivo de seguridad en el perímetro portuario".

El Consell de Ibiza informa en una nota de la jornada que, como cada año, ha preparado para rendir homenaje al patrón de la isla, Sant Ciriac, con diferentes actos culturales, institucionales y festivos en el marco de las Festes de la Terra.

El programa comenzará a las 10 horas con un concierto de la Banda de Música Ciutat d’Eivissa en la plaza de la Catedral. A las 10.30 horas se celebrará una misa solemne oficiada por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, y cantada por el Cor Amics de sa Música.

Foto de archivo de los fuegos artificiales de Sant Ciriac en Ibiza 2025. / Marcelo Sastre

A continuación, está previsto que se celebre la tradicional procesión cívico y religiosa y una oración en la capilla de Sant Ciriac. Los actos continuarán a las 12.15 horas con el homenaje a Guillem de Montgrí en la plaza de España.

A partir de las 12.30 horas, el claustro del Ayuntamiento acogerá el acto institucional, que incluirá una ballada pagesa a cargo de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, el discurso del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la interpretación de la pieza 'Roqueta, sa meua roca' por parte del Cor Amics de Sa Música. El acto finalizará con un aperitivo popular.

Las Festes de la Terra, reconocidas como Festes d’Interès Cultural desde 2007, continúan, según señala el Consell de Ibiza, "preservando y potenciando los rasgos más emblemáticos de la identidad ibicenca y ofreciendo espacios para la convivencia, el recuerdo histórico y la celebración colectiva".