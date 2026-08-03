Sancionado y retenido el coche que provocó el accidente múltiple con tres taxis: no tiene permiso para circular en Ibiza

Un accidente múltiple ocurrido en la noche de este sábado en la carretera de Sant Antoni dejó seis personas heridas, una de ellas de gravedad, según la información facilitada por el servicio de emergencias 061. En el siniestro se vieron implicados cuatro vehículos: un Audi RS 6 Avant de gran cilindrada negro con matrícula británica y tres taxis. El director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba, explica este lunes que el vehículo que provocó el accidente ha sido sancionado por la institución insular por no tener autorización para circular durante el periodo de limitación de entrada y circulación de vehículos en la isla.

Además, según señala Algaba, al coche se le ha impuesto una medida cautelar de inmovilización durante dos meses en el depósito del Consell de Ibiza.

El accidente se produjo a la altura del cruce de Can Guillemó, frente a la gasolinera de Moeve. De acuerdo con los testimonios adelantados por Radio Ibiza SER, el Audi habría realizado una maniobra para cambiar de sentido y habría terminado circulando por los carriles contrarios.

Tras recorrer un tramo en dirección prohibida, el turismo chocó frontalmente contra el primero de los taxis, que sufrió importantes daños. Otros dos taxis que circulaban detrás no pudieron evitar el impacto y colisionaron por alcance contra el primer vehículo, lo que provocó un choque en cadena. El Audi terminó detenido en la parada de autobús de Can Guillemó, situada frente a la estación de servicio.

Un herido grave y cinco leves

El herido de mayor gravedad fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Al mismo centro sanitario fueron evacuadas otras dos personas con lesiones de menor consideración. Los otros tres afectados presentaban heridas leves y pudieron recibir asistencia sanitaria en el mismo lugar del accidente, sin que fuera necesario su traslado hospitalario, según ha confirmado el 061.

El choque ocurrió antes de la medianoche, pero la intervención se prolongó durante cerca de tres horas debido al número de vehículos implicados, la atención a los heridos y la necesidad de asegurar y despejar la carretera.

Según testimonios de testigos, el conductor del Audi pudo realizar la maniobra por un despiste o con la intención de evitar un control policial que había en la carretera. Este extremo, sin embargo, todavía no ha sido confirmado oficialmente. Por el momento, la Guardia Civil tampoco ha confirmado esta hipótesis ni ha informado de si el conductor dio positivo en las pruebas de alcohol o drogas. La investigación deberá esclarecer ahora la secuencia exacta de los hechos, determinar por qué el Audi invadió los carriles contrarios y establecer las posibles responsabilidades derivadas del accidente.