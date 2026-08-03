Denuncian la instalación ilegal de una caseta de tatuajes en pleno paseo de s'Arenal durante el Ibiza Global Festival

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado la instalación de una caseta de tatuajes no autorizada en pleno paseo de la playa de s’Arenal durante la celebración del Ibiza Global Festival. Según los socialistas, la actividad se desarrolló en un contenedor situado en la vía pública pese a que, según aseguran, el propio alcalde, Marcos Serra, ha confirmado que había sido expresamente denegada por el Ayuntamiento.

Para el Grupo Socialista, resulta "inadmisible" que una actividad no autorizada pudiera instalarse durante un evento con miles de asistentes y a unos 50 metros del SATE de la Policía Local sin que ningún responsable municipal actuara para impedirlo.

El PSOE considera que los hechos evidencian una "grave falta de vigilancia" y de cumplimiento de las resoluciones municipales. "Si una actividad había sido denegada expresamente, el Ayuntamiento tenía la obligación de comprobar que no se llevara a cabo", sostiene la formación socialista, que critica además que el equipo de gobierno asegure que desconocía tanto la instalación del contenedor como el desarrollo de la actividad, pese a que, según denuncian, funcionó "a la vista de todo el mundo" durante el festival.

El PSOE reclama explicaciones a Marcos Serra y pide conocer qué controles se realizaron durante los días de celebración del evento. También pregunta cómo es posible que una instalación de estas características pasara desapercibida en un espacio público tan transitado y situado junto a dependencias de la Policía Local.

Expediente sancionador

El grupo municipal exige además que el Ayuntamiento aclare si abrirá el correspondiente expediente sancionador por la realización de una actividad que, según insisten, había sido denegada de forma expresa por el propio Consistorio.

Para el PSOE de Sant Antoni, este episodio "no es un hecho aislado" sino un nuevo ejemplo de los incumplimientos que, a su juicio, se acumulan cada año en torno al Ibiza Global Festival. La formación critica que, pese a las quejas vecinales, las denuncias, los problemas de contaminación acústica y lumínica, las afecciones medioambientales en la bahía de Portmany y la realización de actividades no autorizadas, el Ayuntamiento autorizara un día más de conciertos a los promotores. "La ciudadanía de Sant Antoni merece un Ayuntamiento que haga cumplir las resoluciones adoptadas, y no uno que mire hacia otro lado ante las ilegalidades", concluye el PSOE, que acusa al gobierno de Marcos Serra de permitir una situación de falta de control en el municipio.