Pisos turísticos, taxis y drogas: ofensiva policial en Ibiza con 23 denuncias en una semana

La Policía Local de Ibiza inspeccionó durante la pasada semana nueve viviendas por su posible uso como alojamientos turísticos ilegales y controló 44 taxis y vehículos VTC en diferentes operativos contra el intrusismo. Las actuaciones, desarrolladas entre el martes y la madrugada del domingo por agentes del cuarto turno, concluyeron con 23 denuncias y actas, además de un conductor que dio positivo en drogas.

Los dispositivos se desplegaron en zonas turísticas y puntos de elevada afluencia de la ciudad, como las avenidas de Santa Eulària y Sant Jordi, los paseos de Joan Carles I y ses Pitiüses, Cas Mut, las plazas de Bob Marley y Albert i Nieto, Reina Sofia, el Soto y la calle de Fray Luis de León.

Nueve domicilios bajo vigilancia

Dentro de las actuaciones municipales contra el intrusismo, los agentes comprobaron el pasado martes nueve domicilios incluidos en un listado de posibles viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal.

El operativo se completó con vigilancia preventiva en los miradores de Cas Mut, el paseo de ses Pitiüses, las plazas de Albert i Nieto y Bob Marley, la calle de Xarc, Reina Sofia y el Soto. Durante estas actuaciones fueron identificadas siete personas, sin que se registraran incidencias.

Una denuncia por intrusismo en el transporte

Los controles sobre el transporte de viajeros permitieron inspeccionar un total de 44 taxis y vehículos VTC a lo largo de la semana.

El jueves se realizaron dos dispositivos específicos en los que se controlaron 20 vehículos. Los agentes denunciaron a un VTC por intrusismo y formularon otras dos denuncias de tráfico, una a un turismo y otra a una motocicleta.

Durante la noche del sábado al domingo se instalaron tres puntos de verificación en la avenida de Sant Jordi y el paseo de Joan Carles I. En ellos fueron controlados 13 vehículos VTC y 11 taxis, además de varios vehículos particulares.

Uno de los taxistas fue denunciado por circular sin la tarjeta de identificación obligatoria. También se tramitaron diez denuncias por no utilizar el cinturón de seguridad y se retiró de la circulación un vehículo que carecía del seguro obligatorio.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores controlados dieron resultado negativo.

Alcohol y drogas en zonas de ocio

La vigilancia en las áreas turísticas y de ocio se saldó con cuatro denuncias por consumir alcohol en la vía pública. Tres fueron interpuestas en la plaza de Bob Marley y la cuarta en el paseo de ses Pitiüses.

Los agentes también levantaron cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes: dos en la plaza de Albert i Nieto y otras dos durante un dispositivo de seguridad ciudadana en los miradores de Cas Mut. En este último punto fueron identificadas once personas y se controlaron cuatro vehículos.

Además, durante otro control desarrollado en la calle de Fray Luis de León, la Policía Local detectó a un conductor que dio positivo en la prueba de drogas.

Controles semanales

El balance conjunto de los dispositivos asciende a 23 denuncias y actas por intrusismo, infracciones de tráfico, incumplimientos de la normativa del taxi, consumo de alcohol en la vía pública y tenencia de drogas.

El cuarto turno de la Policía Local fue creado para incrementar la presencia de agentes durante las noches de mayor actividad, reforzar la seguridad en las zonas turísticas y actuar de manera continuada frente al intrusismo y otras conductas que afectan a la convivencia. El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que estos controles preventivos y sancionadores continuarán realizándose semanalmente.