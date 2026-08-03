Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaBúsqueda de Antoni EscandellMuseo del MarCondenan a un hotel
instagramlinkedin

Sucesos

Perros y drones en la búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido hace tres días en Ibiza

El operativo sigue activo en Sant Joan sin pistas sobre el paradero del octogenario que fue visto por última vez el viernes 31 de julio

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell / José Luis Rodríguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido el pasado viernes en el municipio de Sant Joan, continúa activa en Ibiza sin que por el momento se haya comunicado nueva información sobre su paradero. Según han informado desde el Parque Insular de Bomberos, el dispositivo permanece en marcha desde las 8 horas de este lunes sin que se hayan encontrado pistas sobre qué le ha podido pasar. En las tareas participan cinco bomberos, además de la unidad canina y el grupo de drones de los Bomberos de Ibiza.

El operativo se mantiene centrado en la zona de Can Taronges, donde Antoni Escandell fue visto por última vez durante la tarde del 31 de julio. La búsqueda está dirigida desde un puesto de control establecido en el Camí de Can Vidal, en un terreno propiedad del desaparecido.

El 112 Emergències Illes Balears ha reiterado durante las últimas horas la petición de colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda aportar algún dato llame de inmediato al 112. “Cualquier información puede ser importante”, recordó también el Consell de Ibiza a través de un mensaje difundido en X.

En las tareas de búsqueda participan distintos organismos y voluntarios. Los Bomberos de Ibiza se sumaron este domingo al dispositivo junto a efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y otras personas que colaboran sobre el terreno. También se ha desplazado hasta la zona un helicóptero de la Guardia Civil.

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

Ver galería

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza / José Luis Rodríguez

Visto por última vez el viernes

Antoni Escandell Torres es de nacionalidad española, tiene 82 años y padece alzhéimer. En el momento de su desaparición vestía pantalones largos de color gris y una camisa blanca, según la alerta difundida por Emergencias.

Los servicios de emergencia han desmentido las informaciones que aseguraban que había sido localizado e insisten en que cualquier detalle puede resultar relevante para orientar la búsqueda, especialmente si alguien lo vio el viernes por la tarde o en las horas posteriores en el entorno de Sant Joan.

La desaparición ha tenido también impacto en la vida social del municipio. La ballada pagesa en el Pou de Labritja, prevista para este domingo junto a ses Arcades como cierre de las fiestas de Sant Joan, fue cancelada por la desaparición de Antoni, uno de los padres fundadores de la colla.

Noticias relacionadas y más

Mientras el dispositivo continúa activo, la prioridad sigue siendo localizar cuanto antes a Antoni Escandell Torres. Emergencias pide no difundir rumores y comunicar cualquier posible pista directamente al 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
  3. Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
  4. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  5. La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
  6. María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
  7. El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
  8. Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor

Perros y drones en la búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido hace tres días en Ibiza

Perros y drones en la búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido hace tres días en Ibiza

Controlado un incendio agrícola en un cañaveral de Santa Eulària

Controlado un incendio agrícola en un cañaveral de Santa Eulària

Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza para el eclipse: "Veremos una puesta de sol inédita, con el Sol aún eclipsado entrando en el mar"

Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza para el eclipse: "Veremos una puesta de sol inédita, con el Sol aún eclipsado entrando en el mar"

Arón Piper estrena su nuevo single en una fiesta exclusiva en una villa en Ibiza

Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera

Sancionado y retenido el coche que provocó el accidente múltiple con tres taxis: no tiene permiso para circular en Ibiza

Sancionado y retenido el coche que provocó el accidente múltiple con tres taxis: no tiene permiso para circular en Ibiza

Abiertas las reservas para la cuarta cena benéfica a favor de Fundación Conciencia de Ibiza en el CBbC Cala Bassa

Abiertas las reservas para la cuarta cena benéfica a favor de Fundación Conciencia de Ibiza en el CBbC Cala Bassa

Denuncian la instalación ilegal de una caseta de tatuajes en pleno paseo de s'Arenal durante el Ibiza Global Festival

Denuncian la instalación ilegal de una caseta de tatuajes en pleno paseo de s'Arenal durante el Ibiza Global Festival
Tracking Pixel Contents