Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza para el eclipse: "Veremos una puesta de sol inédita, con el Sol aún eclipsado entrando en el mar"

Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza para el eclipse, se prepara para el próximo día 12 de agosto, cuando se podrá observar en Ibiza un eclipse solar total, un importante fenómeno astronómico que además producirá una afluencia de gente masiva a determinados puntos de la isla.

¿Cómo será el eclipse que se verá el día 12?

Será un eclipse excepcional. Hace 121 años que en Ibiza no hay un eclipse solar total. Hemos tenido algunos parciales: de hecho, el año pasado tuvimos un eclipse parcial que lo vimos la agrupación y en el momento nos pareció fantástico. La Luna se comió un poquito al Sol y nos pareció un evento totalmente excepcional. Pero este sí que va a ser verdaderamente excepcional. Hay dos o tres eclipses de sol al año, pero no siempre aparecen en lugares habitados. Este cruza toda la península ibérica. También es excepcional por el fenómeno social que va a suponer, aparte de astronómico. En su momento, los eclipses eran una herramienta astronómica de primer orden. Ahora ya no son tan tan esenciales para estudiar el Sol y hay otros otros métodos más efectivos, como satélites fuera de la Tierra y demás, así que se ha convertido en un fenómeno principalmente social. En Ibiza, tenemos unas medidas porque posiblemente la isla en algunos lugares colapse por la gente que se moverá sin mucho fundamento hacia los sitios donde se puede ver el eclipse. Tenemos el ejemplo de Cala d' Hort, donde cada fin de semana una puesta de sol colapsa las carreteras.

¿Esperaban que se convirtiera en un fenómeno social de masas?

Llevamos un año preparándonos para el eclipse. Nosotros nos dedicamos a la divulgación y observaciones para la gente que quiere entrar en la astronomía, pero a nivel social no sabemos qué puede pasar, incluso una semana antes. Está todo el mundo pendiente. Los eclipses se anuncian, tenemos un listado de todos hasta el año 2050 ó 2060, o sea que son cosas previsibles con los fundamentos y las herramientas que tenemos. Socialmente, en cambio, no podemos prever nada, porque nosotros nos dedicamos a la astronomía.

¿En qué punto se podrá ver mejor el eclipse?

Nuestro rango de visión va desde Portinatx hasta el Cap de Barbaria en Formentera. En Ibiza, hasta Cala d'Hort. Toda la parte oeste. Es muy importante tener visión a la línea de mar, porque el eclipse estará aproximadamente a tres grados sobre el agua, así que si no tienes esta visión puede haber alguna dificultad a la hora de verlo. En el centro y el este de la isla, no se podrá ver en su totalidad. Por mucho que puedas ver una puesta de sol desde Talamanca, no es lo mismo: la única garantía que podemos tener es una visión de la línea de mar. El rango de visión será muy amplio, y desde la Agrupación recomendamos verlo en cualquiera de las zonas de observación que ha designado el Govern balear. En lo que sí insistimos mucho es en que no hay que inventar cosas: si nunca has subido a un acantilado en concreto, ese día no lo hagas. Y si lo haces, con chanclas no es lo más recomendable. Son medidas de sentido común que parece que cuando la gente llega a Ibiza se olvida de ellas. Sobre todo, verlo con seguridad y en lugares donde si hay emergencias, puedan ser atendidas rápidamente.

Pedro Pérez delante del observatorio de Puig des Molins / Vicent Marí

¿Tiene más recomendaciones para verlo con seguridad?

A nivel astronómico, no mirar el sol sin las gafas, por ejemplo. No se puede mirar al sol sin protección y mucho menos con lentes: unos prismáticos, si no están preparados, te destruyen el ojo. Esto hay que dejarlo claro. Mirarlo directamente es muy nocivo, puede generar un tipo de lesiones irreversibles. Y hay que cuidar mucho a los niños.

¿Es verdad que la isla es uno de los mejores lugares para verlo?

Eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia, se está hablando de que Baleares es el mejor lugar para ver en eclipse porque es algo que tiene implicaciones en el turismo, pero nadie va a venir a Ibiza solo a verlo, va a verlo la gente que ya está aquí. Astronómicamente el mejor lugar es el noroeste de España, Asturias, Galicia, donde será mucho más alto y durará más. Aquí estamos al final del eclipse. Hemos visto publicidades en la parte este de la isla, donde ni siquiera se verá, en las que venden el eclipse como un evento maravilloso. Una cosa es la oportunidad de negocio que ha visto mucha gente en esta historia y otra cosa es la astronomía.

¿Cuánto va a durar exactamente el eclipse?

De la parte norte a la sur de España habrá una diferencia de unos 18 ó 20 segundos. El máximo será un poco más de un minuto y llegará a 50 ó 40 segundos según donde nos encontremos. El Sol estará tapado sobre las 20.32 ó 20.33. Por otra parte, están los contactos. El primero es sobre las 19.39, que es el momento en que la luna empezará a tocar el sol, entonces es un momento importante. Es interesante tener las gafas puestas y ver cómo el sol se va comiendo poco a poco la esfera de la luna. De todas formas, no se recomienda estar media hora mirando el sol, ni siquiera con las gafas. Hay que descansar un poco de vez en cuando [Apartar la vista del sol y retirar las gafas cada tres minutos o menos, a ser posible]. Hay que tomárselo con calma, son 40 minutos en que la Luna se va comiendo el Sol hasta llegar a la totalidad. Esto dura un minuto o incluso menos. Cuanto más al sur, más se reduce. Después de eso, veremos una puesta de sol espectacular. El último contacto no lo veremos porque el Sol ya se habrá puesto con la Luna, se meterán juntos, así que veremos una puesta de sol totalmente inédita: el Sol eclipsado, tipo media luna, metiéndose en el mar. Si es un día claro, será fantástico, aunque puede pasar que la bruma a ras de agua evite ver la puesta de sol en condiciones. Hay que esperar a ver qué pasa.

"Tienen que juntarse a la vez un montón de propiedades para que la luna tape el sol"

En las partes de la isla donde el eclipse no será directamente visible, ¿tendrá algún efecto?

Si es, por ejemplo, a las once de la mañana, tenemos cinco minutos de oscuridad, las gallinas se van a dormir, la gente que no sabe nada se asusta... Pero al ser al atardecer, no tengo idea de qué puede pasar. Evidentemente, el Sol se tapará, entonces bajará la temperatura, la luminosidad, pero no sabemos hasta qué punto porque no tenemos muchas historias de eclipses al atardecer, al menos aquí en la Agrupación, así que vamos a ver qué pasa. Es una incógnita que hay que disfrutar y estar preparados para ella. Si es por la mañana, un eclipse te baja la temperatura 15 grados. Si se tapa el Sol, se tapa toda la energía que llega a la Tierra. En este caso será al atardecer, entonces no será tan acentuado. Pero no saber exactamente lo que va a pasar es uno de los alicientes para verlo.

¿Cómo es que los eclipses solares son tan raros?

La Tierra gira alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora, a toda velocidad. La Luna gira alrededor de la Tierra a 3.000. Además, no están en el mismo plano: la Luna está inclinada unos cinco grados en relación a la órbita de la Tierra. Se tienen que alinear justo los cruces de órbitas, que son dos: uno en que la luna pasa de la parte de arriba a la de abajo y otro que pasa de la de abajo a arriba. Son dos nodos de cruce de órbitas. Entonces este cruce de órbitas tiene que estar alineado con la órbita de la Tierra y el Sol. Cada año hay dos o tres eclipses, pero a veces dan en el Ártico y no hay nadie. Este lo que tiene, como el que tuvo Ibiza en 1905, es que cruza la península de lado a lado. El año que viene habrá otro en el estrecho de Gibraltar y en 2028 habrá otro que comienza en Chile y acaba en Ibiza. No son usuales. La Luna es además 400 veces más pequeña que el sol y está 400 veces más cerca de la Tierra: es una coincidencia astral que permite que justo la Luna pueda tapar el Sol, esto da mucho juego a todo el mundo esotérico. Como tampoco las órbitas son circulares, hay veces que la diferencia de la Luna entre el punto más cercano y el más lejano son 50.000 kilómetros, y la órbita de la Tierra con el Sol, la diferencia entre el punto más lejano en junio y el más cercano en enero son cinco millones de kilómetros, entonces tienen que juntarse a la vez un montón de propiedades para que la Luna tape el Sol.