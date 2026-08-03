El Museo de la Mar recorrerá tres milenios de historia de la navegación en Ibiza

Tras superar varios imprevistos que han ido retrasando su desarrollo, el Museo de la Mar y la Pesca ya va a convertirse en una realidad con la exposición 'Veles i Vents. La navegació tradicional a Eivissa i Formentera'. El Consell de Ibiza ya ha seleccionado, en un concurso público, a la empresa que se hará cargo del montaje de esta muestra monográfica, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación, con un presupuesto de 287.800 euros.

A primera vista, puede llamar la atención que una filial del Grupo Telefónica, dedicada a los servicios de tecnología, sea la encargada de dar forma a este centro de divulgación. No obstante, su cometido consistirá en el diseño de la cartelería, los paneles interpretativos y los soportes audiovisuales a partir del proyecto museográfico elaborado por una empresa especializada en gestión del patrimonio.

Esta responsabilidad fue un encargo directo del Consell a la consultoría menorquina Mediterraneum, Cultura, Turisme i Medi Ambient. El contenido divulgativo se adapta al espacio disponible en el antiguo edificio de Sanidad Exterior, en la plaza de sa Riba, que fue cedido por el Ayuntamiento de Ibiza.

Tres milenios de historia

El contenido museográfico propone un recorrido a lo largo de más de 3.000 años de historia de la navegación en las Pitiüses, según consta en las bases del proyecto. Así, se parte desde la época fenicia para mostrar la evolución de la tipología de las embarcaciones y el velamen a través de las etapas romana, islámica, medieval y moderna hasta la pervivencia, en el presente, de la navegación tradicional y la vela latina.

En este itinerario divulgativo se pondrá especial atención al papel del corsarismo ibicenco y de la defensa de la costa ante las incursiones berberiscas.

La exposición detallará las características de los barcos empleados para el comercio, la pesca o la defensa de las Pitiüses, como los llaüts, xabecs, faluchos o galeras. El objetivo es que el visitante pueda conocer su evolución técnica y los métodos de construcción, pero también los sistemas de navegación empleados a lo largo de la historia.

Los recursos

Para complementar las explicaciones, el museo contará con maquetas, material original procedente del Museo Etnográfico, fotografías históricas, cartografía, pantallas táctiles y recreaciones escenográficas. Además, también se ofrecerá una experiencia en realidad virtual que simulará un viaje entre Eivissa y Dénia a bordo de una embarcación de vela latina.

El proyecto museográfico pone el acento en combinar la exposición del material histórico y explicativo con propuestas interactivas para el público, como un espacio para aprender a realizar los diferentes nudos marineros.

Por otra parte, el Consell tiene previsto completar la exposición en el edificio de Sanidad Exterior con una colección de embarcaciones tradicionales en el muelle del Muro, así como la instalación de una serie de paneles informativos desde el monumento a los Corsarios hasta la plaza de sa Riba.

Los plazos

Una vez que se formalice el contrato para el montaje de la exposición 'Veles i Vents. La navegació tradicional a Eivissa i Formentera', la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de cinco meses para finalizar los trabajos. Así, la previsión del Consell es inaugurar el futuro Museo de la Mar y la Pesca de Ibiza a principios de 2027.