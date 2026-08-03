Patrimonio
El Museo de la Mar recorrerá tres milenios de historia de la navegación en Ibiza
El Consell selecciona a una filial del Grupo Telefónica para montar la exposición con la que arrancará este centro de divulgación
Los trabajos durarán cinco meses y la inauguración del espacio en la plaza de sa Riba está prevista para principios del año que viene
Tras superar varios imprevistos que han ido retrasando su desarrollo, el Museo de la Mar y la Pesca ya va a convertirse en una realidad con la exposición 'Veles i Vents. La navegació tradicional a Eivissa i Formentera'. El Consell de Ibiza ya ha seleccionado, en un concurso público, a la empresa que se hará cargo del montaje de esta muestra monográfica, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación, con un presupuesto de 287.800 euros.
A primera vista, puede llamar la atención que una filial del Grupo Telefónica, dedicada a los servicios de tecnología, sea la encargada de dar forma a este centro de divulgación. No obstante, su cometido consistirá en el diseño de la cartelería, los paneles interpretativos y los soportes audiovisuales a partir del proyecto museográfico elaborado por una empresa especializada en gestión del patrimonio.
Esta responsabilidad fue un encargo directo del Consell a la consultoría menorquina Mediterraneum, Cultura, Turisme i Medi Ambient. El contenido divulgativo se adapta al espacio disponible en el antiguo edificio de Sanidad Exterior, en la plaza de sa Riba, que fue cedido por el Ayuntamiento de Ibiza.
Tres milenios de historia
El contenido museográfico propone un recorrido a lo largo de más de 3.000 años de historia de la navegación en las Pitiüses, según consta en las bases del proyecto. Así, se parte desde la época fenicia para mostrar la evolución de la tipología de las embarcaciones y el velamen a través de las etapas romana, islámica, medieval y moderna hasta la pervivencia, en el presente, de la navegación tradicional y la vela latina.
En este itinerario divulgativo se pondrá especial atención al papel del corsarismo ibicenco y de la defensa de la costa ante las incursiones berberiscas.
La exposición detallará las características de los barcos empleados para el comercio, la pesca o la defensa de las Pitiüses, como los llaüts, xabecs, faluchos o galeras. El objetivo es que el visitante pueda conocer su evolución técnica y los métodos de construcción, pero también los sistemas de navegación empleados a lo largo de la historia.
Los recursos
Para complementar las explicaciones, el museo contará con maquetas, material original procedente del Museo Etnográfico, fotografías históricas, cartografía, pantallas táctiles y recreaciones escenográficas. Además, también se ofrecerá una experiencia en realidad virtual que simulará un viaje entre Eivissa y Dénia a bordo de una embarcación de vela latina.
El proyecto museográfico pone el acento en combinar la exposición del material histórico y explicativo con propuestas interactivas para el público, como un espacio para aprender a realizar los diferentes nudos marineros.
Por otra parte, el Consell tiene previsto completar la exposición en el edificio de Sanidad Exterior con una colección de embarcaciones tradicionales en el muelle del Muro, así como la instalación de una serie de paneles informativos desde el monumento a los Corsarios hasta la plaza de sa Riba.
Los plazos
Una vez que se formalice el contrato para el montaje de la exposición 'Veles i Vents. La navegació tradicional a Eivissa i Formentera', la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de cinco meses para finalizar los trabajos. Así, la previsión del Consell es inaugurar el futuro Museo de la Mar y la Pesca de Ibiza a principios de 2027.
Una iniciativa recuperada por la Associació Marítima i Cultural d'Eivissa
La creación del Museo de la Mar y la Pesca tuvo un antecedente en 1995. Entonces, el Ayuntamiento de Ibiza encomendó el proyecto al investigador Pere Vilàs, el gran divulgador de la historia marina y del corsarismo en las Pitiüses. Aquella iniciativa de la administración no llegó a prosperar, pero la idea fue retomada años después e impulsada desde la sociedad civil. Justo hace diez años, la Associació Marítima i Cultural d’Eivissa i Formentera daba a conocer su propuesta para crear un museo flotante en sa Riba.
En agosto de 2016, tres de los fundadores de esta asociación, Toni 'Sendic', Javier Gómez y Raül Luna, explicaban en las páginas de este diario su proyecto, del que habían presentado un borrador al Ayuntamiento de Vila. Gracias a este impulso, dos años después se presentaba el acuerdo alcanzado por la administración municipal, el Consell de Eivissa y el Govern balear para materializar el museo en la plaza de sa Riba. Con ese convenio, el Ayuntamiento cedía el edificio de Sanidad Exterior al Consell, que se hacía cargo de las obras y la gestión del centro; el Govern se comprometía a aportar fondos, mientras que la Autoridad Portuaria de Balears permitía el uso del espacio exterior para amarrar, junto al muro, una colección de barcos tradicionales.
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