Llama la atención
La denuncia de los farmacéuticos de que muchos turistas que acuden a las farmacias exigen obtener los medicamentos sin receta, siguiendo con la idea que se tiene fuera de que Ibiza es una isla sin ley. Aseguran que muchos visitantes vienen pensando que las farmacias son como supermercados en los que se puede comprar de todo sin prescripción.
La denuncia de una familia de Formentera que asegura que la ambulancia tardó 35 minutos para llegar a la vivienda y atender a una mujer que había sufrido un accidente doméstico y que finalmente falleció. Llama la atención porque la casa está situada a solo 3 minutos del Hospital de Formentera. Desde el SAMU 061 aseguran sin embargo que el tiempo fue «la mitad de lo que ha expresado la familia».
Que después de todo lo que se ha hablado sobre la situación de la Policía Local de Sant Antoni este verano, que incluso el Ayuntamiento ha llegado a reconocer que está «bajo mínimos», las rondas de vigilancia privada anunciadas antes del verano aún no se hayan puesto en marcha. El concurso para contratar el servicio tuvo que suspenderse por errores en la tramitación y se ha llegado a agosto sin estar adjudicado.
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