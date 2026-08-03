La periodista Sandra Golpe recibirá en Ibiza el Tanit Spirit 2026

La periodista andaluza Sandra Golpe, nacida en 1974, recibirá en Ibiza el reconocimiento Tanit Spirit 2026 durante la cuarta edición del Tanit Ibiza Congress & Awards, que está previsto que se celebre el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària.

Golpe dirige y presenta desde 2017 el informativo de mediodía de Antena 3 Noticias, una labor que compagina con colaboraciones en Onda Cero y con su faceta de columnista en el diario La Razón. La organización de este evento destaca su trayectoria profesional, de más de tres décadas, y "su manera de contar la actualidad desde un enfoque cercano y con especial atención a la información a pie de calle".

Premiadas en el Tanit Spirit 2025. / Andrea Vide Ochoa

Los reconocimientos Tanit Spirit distinguen a mujeres que representan valores como la valentía, la solidaridad, la generosidad y la capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad, recuerdan desde la organización.

Las fundadoras de Tanit Ibiza Conexion, las empresarias ibicencas Alicia Reina y Eva Ballarin, consideran que Sandra Golpe es "un referente por su capacidad de conectar, inspirar y comunicar con rigor, empatía y compromiso". A lo largo de su carrera, la periodista ha trabajado en medios como Antena 3, Onda Cero, La Razón, CNN+ y COPE.

La entrega del galardón formará parte del Tanit Ibiza Congress & Awards, un encuentro centrado este año en el equilibrio, "entendido como la armonía entre el desarrollo profesional, el bienestar personal y la aportación de valor a la comunidad", apuntan sus organizadoras.

El evento está impulsado por Tanit Ibiza Conexion y cuenta con el patrocinio del Consell de Ibiza , la marca Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

Un reconocimiento entregado desde 2023

En la edición de 2025, los Tanit Spirit reconocieron proyectos solidarios liderados por mujeres y distinguieron a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, a la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, a la chef y empresaria Cristina Oria y a la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas.

Un año antes, fueron galardonadas la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la periodista y escritora Marta Robles y la chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera.

En la primera edición, celebrada en 2023, recibieron el reconocimiento la directora de Comunicación de Michelin España y Portugal, Mónica Rius; la periodista gastronómica Paz Álvarez; la responsable de marca de Forbes Woman, Yolanda Sacristán, y la escritora Carmen Posadas.

Liderazgo femenino y conciliación

El programa de la edición de 2026 incluirá también la presentación del segundo volumen del libro 'Mujeres Tanit Ibiza', que recopila las historias y aprendizajes de las reconocidas en las convocatorias de 2024 y 2025.

Durante el congreso se dará a conocer, además, un estudio elaborado por Tanit Ibiza Conexion, Turijobs y la Asociación Española de Directivos de Hotel sobre liderazgo femenino y conciliación en el sector turístico. El informe analiza la forma en que las mujeres gestionan el equilibrio personal y profesional en una industria caracterizada por su elevada exigencia.

La jornada se completará con la entrega de los Tanit Ibiza Awards, unos premios que reconocen el talento de mujeres nacidas o residentes en Ibiza y su contribución en ámbitos como el turismo, la empresa, la cultura, la gastronomía, la comunicación, la educación, la sostenibilidad, el emprendimiento y la acción social.