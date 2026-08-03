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La periodista Sandra Golpe recibirá en Ibiza el Tanit Spirit 2026

La presentadora de Antena 3 Noticias recibirá la distinción en el Centro Cultural de Jesús

El galardón destaca sus más de 30 años de trayectoria y su forma cercana de contar la actualidad

La periodista de Antena 3, Sandra Golpe.

La periodista de Antena 3, Sandra Golpe. / Andrea Vide Ochoa

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La periodista andaluza Sandra Golpe, nacida en 1974, recibirá en Ibiza el reconocimiento Tanit Spirit 2026 durante la cuarta edición del Tanit Ibiza Congress & Awards, que está previsto que se celebre el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària.

Golpe dirige y presenta desde 2017 el informativo de mediodía de Antena 3 Noticias, una labor que compagina con colaboraciones en Onda Cero y con su faceta de columnista en el diario La Razón. La organización de este evento destaca su trayectoria profesional, de más de tres décadas, y "su manera de contar la actualidad desde un enfoque cercano y con especial atención a la información a pie de calle".

Premiadas en el Tanit Spirit 2025.

Premiadas en el Tanit Spirit 2025. / Andrea Vide Ochoa

Los reconocimientos Tanit Spirit distinguen a mujeres que representan valores como la valentía, la solidaridad, la generosidad y la capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad, recuerdan desde la organización.

Las fundadoras de Tanit Ibiza Conexion, las empresarias ibicencas Alicia Reina y Eva Ballarin, consideran que Sandra Golpe es "un referente por su capacidad de conectar, inspirar y comunicar con rigor, empatía y compromiso". A lo largo de su carrera, la periodista ha trabajado en medios como Antena 3, Onda Cero, La Razón, CNN+ y COPE.

La entrega del galardón formará parte del Tanit Ibiza Congress & Awards, un encuentro centrado este año en el equilibrio, "entendido como la armonía entre el desarrollo profesional, el bienestar personal y la aportación de valor a la comunidad", apuntan sus organizadoras.

El evento está impulsado por Tanit Ibiza Conexion y cuenta con el patrocinio del Consell de Ibiza , la marca Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

Un reconocimiento entregado desde 2023

En la edición de 2025, los Tanit Spirit reconocieron proyectos solidarios liderados por mujeres y distinguieron a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, a la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, a la chef y empresaria Cristina Oria y a la presidenta del grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas.

Un año antes, fueron galardonadas la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la periodista y escritora Marta Robles y la chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera.

En la primera edición, celebrada en 2023, recibieron el reconocimiento la directora de Comunicación de Michelin España y Portugal, Mónica Rius; la periodista gastronómica Paz Álvarez; la responsable de marca de Forbes Woman, Yolanda Sacristán, y la escritora Carmen Posadas.

Liderazgo femenino y conciliación

El programa de la edición de 2026 incluirá también la presentación del segundo volumen del libro 'Mujeres Tanit Ibiza', que recopila las historias y aprendizajes de las reconocidas en las convocatorias de 2024 y 2025.

Durante el congreso se dará a conocer, además, un estudio elaborado por Tanit Ibiza Conexion, Turijobs y la Asociación Española de Directivos de Hotel sobre liderazgo femenino y conciliación en el sector turístico. El informe analiza la forma en que las mujeres gestionan el equilibrio personal y profesional en una industria caracterizada por su elevada exigencia.

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La jornada se completará con la entrega de los Tanit Ibiza Awards, unos premios que reconocen el talento de mujeres nacidas o residentes en Ibiza y su contribución en ámbitos como el turismo, la empresa, la cultura, la gastronomía, la comunicación, la educación, la sostenibilidad, el emprendimiento y la acción social.

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