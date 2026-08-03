Ibiza invertirá casi dos millones de euros en reformar tres calles de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobará este martes, durante la sesión ordinaria que se celebrará en el salón de plenos, el convenio específico de colaboración plurianual correspondiente al Pla Estratègic d'Inversions Municipals del Consell de Ibiza (Pla 5). El acuerdo contempla una inversión total de 1.997.137 euros para financiar la reforma de las calles Joan Gamisans, Lluís Sert y Extremadura.

Los proyectos de las calles Joan Gamisans y Lluís Sert responden, según el Ayuntamiento, a las demandas vecinales de Platja d'en Bossa. La reforma de la calle Joan Gamisans contará con un presupuesto de 390.386 euros, mientras que la actuación en la calle Lluís Sert tendrá una inversión de 364.019 euros y permitirá renovar la vía y mejorar su funcionalidad y seguridad.

Calle Joan Gamisans en Ibiza. / Google Maps

El convenio incluye también la remodelación de la calle Extremadura, en el tramo comprendido entre la avenida Isidor Macabich y la calle Vicent Serra i Orvay, con un presupuesto de 1.242.732 euros. El Ayuntamiento señala que esta actuación supondrá la renovación integral de este eje urbano.

El acuerdo establece la cooperación económica entre el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza para financiar actuaciones destinadas a modernizar las infraestructuras municipales, reforzar la calidad de los servicios públicos y ejecutar inversiones financieramente sostenibles.

El convenio prevé asimismo la posibilidad de financiar actuaciones complementarias directamente vinculadas a estas obras, además de otras inversiones de interés público, especialmente las relacionadas con la eficiencia energética y las actuaciones incluidas en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima (Paesc).

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que el Pla 5 es una iniciativa del Consell de Ibiza destinada a reforzar la cooperación con los ayuntamientos de la isla para impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a mejorar los servicios municipales, la cohesión territorial y la calidad de vida de la ciudadanía.