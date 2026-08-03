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Ibiza no descansa ni un segundo: un dj a bordo de un yate 'ameniza' la tarde a los vecinos de la Marina

Música electrónica a todo volumen desde la popa de un yate de lujo en el Martillo

Un dj monta una fiesta sin autorización a bordo de un yate amarrado en el puerto de Ibiza.

Un dj monta una fiesta sin autorización a bordo de un yate amarrado en el puerto de Ibiza.

D.I.

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César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Desde lejos, desde casi la zona del Mercat Vell, se escuchaba música de fondo. Y a medida que uno se acercaba a los muelles, el volumen iba in crescendo. Una vez en el Martillo de la zona de los Andenes, la concentración de decenas de personas frente a un yate desvelaba el origen de la música: la popa de un yate de lujo.

Parejas ibicencas, jóvenes pero, sobre todo, turistas grababan este domingo a última hora de la tarde con sus móviles o simplemente movían el esqueleto para seguir el concierto improvisado y, según todos los indicios, sin permiso que ofrecía la tripulación del yate 'J & Lí', amarrado en el viejo Martillo. Y no era el simple capricho de unos pasajeros por escuchar su radiofórmula preferida a todo volumen: se lo 'curraron' más y dejaron la música en la mesa de mezclas de un dj.

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Gracias a unos altavoces potentes y de gran calidad, la música resonó durante un buen rato en toda la zona de la Marina, donde acabó concentrándose mucha gente deseosa de algo de marcha. Lo que no ha trascendido es qué pensarían los pasajeros del resto de yates amarrados en la misma marina; o los vecinos de los edificios de la primera línea del puerto de Ibiza.

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