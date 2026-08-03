Las hipotecas caen con fuerza en las Pitiüses: un 12% menos de operaciones y de capital

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Ibiza y Formentera ha retrocedido con fuerza durante los cinco primeros meses del año, aunque el valor medio de cada operación continúa prácticamente intacto y en niveles muy superiores a los del resto de España. Entre enero y mayo se inscribieron 533 hipotecas sobre viviendas en las Pitiusas, 72 menos que las contabilizadas en el mismo periodo de 2025. La caída alcanza así el 11,9%, según los últimos datos publicados por el Ibestat a partir de la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reducción del capital prestado presenta una intensidad muy similar. El importe acumulado de estas hipotecas pasó de 267,93 millones de euros en los cinco primeros meses de 2025 a 235,45 millones este año, lo que supone un descenso del 12,1% y 32,48 millones de euros menos.

Por su parte, el importe promedio se sitúa en 441.747 euros, frente a los 442.866 euros del mismo periodo del año pasado. La diferencia es de poco más de 1.100 euros y equivale a una reducción de apenas el 0,3%. La estadística, pues, no muestra un abaratamiento significativo de las operaciones financiadas, sino una reducción del volumen de actividad. Se firman menos hipotecas y se presta menos dinero en conjunto, pero las operaciones que logran acceder al crédito continúan requiriendo cantidades muy elevadas.

Un 52% más que en Mallorca

El promedio pitiuso supera en un 52% el de Mallorca (donde es de 290.593 euros) y multiplica por 2,6 la media española acumulada entre enero y mayo, situada en unos 172.361 euros. El último dato mensual del INE, correspondiente a mayo, coloca la media nacional en 174.866 euros, un 9,7% más que un año antes.

El descenso registrado este año también debe ponerse en relación con el fuerte repunte de 2025. Entre enero y mayo del pasado ejercicio, el número de hipotecas sobre viviendas había aumentado un 45% respecto a 2024 y el capital prestado, cerca de un 30%. Pese al retroceso actual, las 533 operaciones de este año todavía superan en un 27,8% las 417 contabilizadas durante los cinco primeros meses de 2024.

La evolución de Mallorca presenta una diferencia relevante. Allí también disminuyó el número de hipotecas sobre viviendas, al pasar de 3.488 a 3.277, un 6% menos. Sin embargo, el capital acumulado aumentó ligeramente, desde 950,44 hasta 952,28 millones de euros, un 0,2% más. La combinación de menos operaciones y más dinero prestado elevó la hipoteca media mallorquina desde 272.487 hasta 290.594 euros, un 6,6% más.

El retroceso no se limita a las viviendas. Si se incluyen todas las fincas hipotecadas —viviendas, solares, otras fincas urbanas y fincas rústicas—, Ibiza y Formentera registraron 756 operaciones hasta mayo, frente a las 830 del mismo periodo de 2025. La caída es del 8,9%. El capital acumulado descendió con más intensidad, un 12,4%, desde 441,41 hasta 386,71 millones de euros.

Cambio de tendencia en financiación

La categoría de «otras fincas urbanas» (que comprende, entre otros inmuebles, locales comerciales, garajes con escritura independiente, oficinas, trasteros, naves industriales, hoteles y otros edificios) apenas cambió el número de operaciones, con 167 frente a 166, mientras que el importe bajó un 1%, hasta 97,74 millones. La mayor contracción se produjo en los solares: las hipotecas pasaron de 20 a solo cinco y el capital cayó de 40,43 a 4,83 millones de euros. En cambio, las fincas rústicas evolucionaron al alza, con 51 operaciones, un 30,8% más, y 48,68 millones prestados, un 41,8% más.

La menor actividad hipotecaria pitiusa coincide con un cambio de tendencia en el coste de la financiación. El tipo de interés medio inicial de las nuevas hipotecas sobre viviendas en España se situó en mayo en el 2,98%, frente al 2,91% de un año antes y al 2,84% registrado en marzo. A esta evolución se añadió en junio la decisión del Banco Central Europeo de elevar en 0,25 puntos sus tres tipos oficiales. El repunte de los intereses añade presión a un mercado en el que el importe medio necesario para hipotecar una vivienda en las Pitiusas continúa cerca de los 442.000 euros.

Operaciones

La compraventa de viviendas crece un 9% en las Pitiusas

La compraventa de viviendas ha ganado impulso en Ibiza y Formentera durante los cinco primeros meses de 2026. Entre enero y mayo se contabilizaron 818 operaciones, frente a las 749 del mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 9,2%, según los últimos datos del Ibestat. Este aumento contrasta con la caída del 11,9% registrada en la constitución de hipotecas sobre viviendas hasta mayo. Aunque ambas estadísticas no son directamente equivalentes, reflejan una evolución divergente entre las transmisiones y la financiación inscrita, que puede deberse a que haya operaciones sin hipoteca por medio (porque la financiación proceda de un banco extranjero o que el cliente disponga del dinero para adquirir la casa, entre otras causas).

El volumen actual es el tercero más elevado de los ocho ejercicios comparados. Solo fue superior en 2022, cuando se alcanzaron 999 compraventas, y en 2023, con 858. El dato de este año supera en un 40,5% las 582 operaciones de 2024 y en un 24,9% las 655 registradas en 2019.

La tendencia es opuesta en Mallorca. Allí se formalizaron 4.318 compraventas hasta mayo, 503 menos que las 4.821 de un año antes. El retroceso alcanza el 10,4%.

El repunte pitiuso se concentra en la vivienda nueva. Las operaciones sobre inmuebles de nueva construcción pasaron de 186 a 261, un 40,3% más. En cambio, las compraventas de vivienda usada se mantuvieron prácticamente estables: fueron 557, seis menos que en 2025, un descenso del 1,1%.

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La práctica totalidad de las viviendas vendidas fueron libres. De las 818 operaciones, 815 correspondieron a este régimen y únicamente tres a vivienda protegida, una menos que durante los cinco primeros meses de 2025. Las protegidas representaron apenas el 0,4% del total. El dato queda además muy lejos de las 79 operaciones contabilizadas en 2023, un ejercicio excepcional dentro de la serie reciente.