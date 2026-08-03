Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera

Ibiza vivirá el 12 de agosto de 2026 un eclipse total de solvisible desde la isla. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Ibiza y la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE), ese día habrá luna nueva y la Luna se encontrará en uno de los nodos de su órbita, lo que permitirá que el Sol, la Tierra y la Luna queden alineados desde el punto de vista de Ibiza.

El eclipse comenzará como un eclipse parcial. La Luna irá tapando progresivamente el Sol y la luz disminuirá poco a poco durante un proceso que durará algo más de una hora. Después llegará la fase de eclipse total, cuando la Luna tape por completo el Sol. Esa fase durará poco más de un minuto. Durante la totalidad se verá un círculo negro, que será la Luna, rodeado por un halo de luz muy débil: la corona solar. Esta corona no puede verse en condiciones normales porque la fotosfera del Sol es mucho más brillante.

Tras la totalidad, la Luna se irá retirando gradualmente y volverá a verse parte del Sol. El eclipse continuará de forma parcial mientras el Sol se acerca al horizonte oeste.

Horarios del eclipse en Ibiza

Los horarios pueden cambiar ligeramente según el lugar exacto de observación.

19.39 horas. Inicio del eclipse parcial. El Sol estará a una altura de 13,3 grados sobre el horizonte.

Inicio del eclipse parcial. El Sol estará a una altura de sobre el horizonte. 20.33 horas. Inicio del eclipse total. El Sol estará a 3,1 grados sobre el horizonte.

Inicio del eclipse total. El Sol estará a sobre el horizonte. 20.34 horas. Fin del eclipse total. El Sol estará a 2,9 grados sobre el horizonte.

Fin del eclipse total. El Sol estará a sobre el horizonte. 20.54 horas. Puesta de sol. Se podrá ver un ocaso con el Sol parcialmente eclipsado.

Puesta de sol. Se podrá ver un ocaso con el Sol parcialmente eclipsado. 21.24 horas. Fin del eclipse parcial, ya con el Sol bajo el horizonte.

Desde dónde verlo

El eclipse se producirá poco antes de la puesta de sol, por lo que será fundamental elegir un lugar con visión despejada hacia el horizonte oeste.

La recomendación del folleto es buscar puntos desde los que habitualmente se pueda ver la puesta de sol sobre el mar. No bastará con estar al aire libre: si hay montes, edificios, acantilados u otros obstáculos hacia el oeste, la fase final del eclipse podría no verse correctamente.

Precauciones para elegir el lugar

El Ayuntamiento de Ibiza y la Agrupació Astronòmica d’Eivissa insisten en que agosto es un mes de máxima afluencia en la isla, por lo que conviene planificar la observación con antelación. No se recomienda llegar media hora antes, porque probablemente muchos puntos de observación estarán saturados y existe el riesgo de terminar viendo el eclipse desde la carretera.

También se aconseja evitar lugares peligrosos, como acantilados o zonas con riesgo de caída, especialmente porque puede haber aglomeraciones.

Otra recomendación importante es no elegir lugares de difícil acceso en coche. Si muchas personas utilizan vías estrechas, se puede paralizar el tráfico. Siempre que sea posible, se aconseja utilizar transporte público para no colapsar las carreteras.

Gafas para ver el eclipse / PIxabay/Tramijasmine

Cómo observar el eclipse con seguridad

Mirar el Sol sin protección es muy peligroso y puede provocar lesiones irreversibles en los ojos. Para observar el eclipse se deben utilizar gafas homologadas específicas para eclipses. Estas gafas deben llevar la inscripción EN ISO 12312-2:2015 en las propias gafas, en las instrucciones o en el envoltorio.

El folleto advierte de que si las gafas solo indican ISO 12312-1, no son aptas para mirar el Sol. Si se han adquirido en la Unión Europea, deben llevar la marca CE auténtica. Además, hay que comprobar el etiquetado, donde deben aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre su uso seguro, instrucciones claras de conservación y fecha de caducidad, si la hay.

Antes de utilizarlas, conviene examinar las gafas para comprobar que no tienen desperfectos. Un único punto débil puede dejar pasar luz y dañar los ojos. No deben usarse si están mojadas y no se debe mirar el Sol con ellas durante más de tres minutos seguidos.

Qué no sirve para mirar el Sol

Nunca se debe mirar el Sol sin filtros específicos. El folleto recuerda que las radiografías, las gafas de sol, las cámaras de fotos y otros elementos similares no son aptos para observar el Sol.

La protección debe ser específica para observación solar. Cualquier método improvisado puede resultar peligroso.

Por qué se produce un eclipse

La Luna da una vuelta a la Tierra en unos 28 días, durante los cuales pasa por sus diferentes fases: creciente, llena, menguante y nueva. En la fase de luna nueva, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, aunque mucho más cerca de la Tierra que del Sol.

Sin embargo, no hay un eclipse de sol cada luna nueva porque el plano de la órbita de la Luna está inclinado respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. La intersección de esos planos se llama línea de nodos. Solo cuando la Luna se encuentra en uno de esos nodos puede producirse un eclipse. El 12 de agosto de 2026 coincidirán la luna nueva y la posición adecuada de la Luna en uno de esos nodos, lo que permitirá ver el eclipse total de sol desde Ibiza.