Los futbolistas argentinos eligen Ibiza para relajarse tras la derrota ante España en la final del Mundial

Cuatro jugadores de la selección argentina han escogido Ibiza para dejar atrás la exigencia de la Copa del Mundo y recuperar fuerzas antes de volver a la disciplina de sus clubes. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Thiago Almada y Lisandro Martínez disfrutan estos días de la isla junto a sus parejas y sus familias tras la derrota ante España en la final del Mundial.

Los cuatro internacionales argentinos han compartido también una tarde de deporte en las instalaciones del Ibiza Pádel Indoor, ubicadas en el Ibiza Club de Campo, donde disputaron varios partidos de pádel en un ambiente distendido, prolongando fuera del terreno de juego la buena relación que mantienen como compañeros de selección.

Los futbolistas han publicado en sus redes sociales diferentes imágenes de sus vacaciones en Ibiza, donde han combinado el descanso, los encuentros entre amigos y el tiempo en familia.

Para algunos de ellos, este paréntesis en la isla llega mientras se suceden las informaciones sobre su futuro deportivo. Julián Álvarez mantiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y la entidad madrileña sostiene que no tiene intención de traspasarlo, pese a que Barcelona y Arsenal han sido mencionados entre sus posibles pretendientes. Por el momento, no existen avances concretos para una eventual salida.

Enzo Fernández también apura sus días de descanso antes de reincorporarse al Chelsea. El centrocampista ha sido vinculado durante las últimas semanas con un posible interés del Real Madrid, aunque su futuro inmediato pasa por continuar en el conjunto inglés la próxima temporada.

Más incierta es la situación de Thiago Almada. El mediocampista analiza su futuro después de perder protagonismo en el Atlético de Madrid y ser declarado transferible. En este contexto, distintos medios han situado a River Plate y Flamengo entre los clubes que siguen de cerca su situación de cara al próximo mercado de fichajes.

Lisandro Martínez durante sus vacaciones en Ibiza / Captura Instagram

Lisandro Martínez, por su parte, se ha sumado a las vacaciones en Ibiza después de recuperarse de la lesión muscular que sufrió durante la final del Mundial. Antes de viajar a la isla, el defensa del Manchester United recibió un reconocimiento en Gualeguay, su ciudad natal en Argentina.

Ibiza vuelve así a convertirse en punto de encuentro para algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Después de la presencia en las últimas semanas de jugadores como Ferran Torres, Marcos Llorente, Lamine Yamal y Borja Iglesias, ahora son los internacionales argentinos quienes han elegido la isla para desconectar antes de afrontar una nueva temporada.