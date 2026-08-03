Fallece a los 93 años Gabriel Morera, el artista vanguardista que empezó de cero en Ibiza

El artista Gabriel Morera falleció el 2 de agosto de 2026 a los 93 años de edad. Nacido en Madrid en 1933, vivió en Nueva York y Venezuela, aunque siempre estuvo muy ligado a las Baleares: su familia es de Mallorca y de Menorca y dio sus primeros pasos en Can Marroig (Formentera), finca propiedad de sus abuelos. De hecho, la Guerra Civil sorprendió a la familia de vacaciones en Formentera, desde donde pudo viajar a Ibiza y más tarde a Mallorca. Era hijo de madre venezolana y padre menorquín.

Morera comenzó su carrera artística en la Venezuela materna, para exponer después en galerías y museos de París, Nueva York y varias ciudades latinoamericanas. Perteneció al movimiento sudamericano 'El Techo de la Ballena', como recuerda el también artista Jesús Albarrán, y tuvo una fructífera actividad artística y docente en Nueva York. Posteriormente, asentado en Ibiza, formó parte, en sus inicios, del grupo EivissArtGrup, que reunía a los artistas más relevantes del momento. «Muchas son las exposiciones en las que ha participado y ha dejado relevancia de su valía artística», señala Albarrán, cuya galería Soma acogió exposiciones del artista fallecido. No en vano, considera a Morera "un referente del arte desarrollado en Ibiza en los últimos cincuenta años".

El pintor fue amigo en su juventud de los integrantes del grupo 'El Paso', más mayores que él y ya artistas consagrados como Millares. El joven Morera participaba en la tertulia del Café Gijón, donde la conversación se iba entre el arte y la política. Morera vivió 40 años en Nueva York y en Caracas, y en el año 2000 decidió instalarse en Ibiza. "En América era conocido, aquí tengo que partir de cero, pero es un comienzo hermoso. La vida es maravillosa cuando se puede empezar de nuevo. Estoy trabajando con una gran fecundidad", explicaba a Diario de Ibiza en 2005.

Exposiciones en Ibiza

En Ibiza expuso en Enotecum, donde colgó sus 'Espejos del tiempo', a los que se asomaban Proust, Rimbaud, Lord Byron y la escritora Teresa de la Parra. También expuso en la galería Soma de Santa Eulària (2005), en la galería Via2 con 'Los Misterios del Mediterráneo, (2010) y en el Club Diario de Ibiza (2013) con 'Asfalto azul', una muestra retrospectiva desde los 80 y 90 de su etapa de Venezuela y Nueva York hasta Ibiza.

Morera explicaba entonces a Es Diari que siempre buscaba objetos que le atrajeran para, en algún momento, incorporarlos a sus obras, que aseguraba que habían cambiado "profundamente" desde que se había establecido en Ibiza. "La luz, el blanco y la libertad de esta isla han hecho que mis obras sean ahora más mediterráneas", comentaba el artista. "Por las mañanas, cuando la cabeza está más despierta, hago ensamblajes y el trabajo de carpintería y por la noche, todo lo demás. La razón vive de día y la pasión, de noche", aseguraba Morera.

Su obra está presente en el MOMA

La obra de Morera está presente en museos como el de Arte Moderno de Nueva York (MOMA); el Museo de Arte Moderno de Caracas y el de Bellas Artes de esta misma ciudad, así como en colecciones particulares (Bianchinni Gallery de Nueva York, Pauline Tigre de París y Nueva York, entre otras).

En 2005, con motivo de la exposición en su galería, Jesús Albarrán destacó en Es Diari la condición de viajero infatigable del artista, así como su inquietud creativa: "Ha conocido de primera mano las tendencias artísticas más vanguardistas y ha dejado su huella artística por los lugares donde ha residido: Caracas, Madrid, Nueva York, París...». Albarrán también subrayó su singularidad: "Su proximidad al grupo 'El Paso' y el contacto con otros artistas relevantes, sus vivencias americanas y europeas y su enorme capacidad plástica y creativa ha dado forma a una manifestación artística diferente, difícil de relacionar con otros artistas o tendencias", describía entonces sobre Morera el también artista.