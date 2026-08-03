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Una esquina para taparse la nariz

Una esquina para taparse la nariz | VICENT MARÍ

Una esquina para taparse la nariz | VICENT MARÍ

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Los contenedores de basura situados en la Vía Púnica, en la esquina con Canonge Joan Planells, en Vila, se han convertido en un foco de suciedad y malos olores. Vecinos y peatones denuncian que la zona permanece a menudo descuidada y reclaman una limpieza más profunda, sobre todo en verano, cuando el calor agrava el hedor.

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