Una esquina para taparse la nariz

Los contenedores de basura situados en la Vía Púnica, en la esquina con Canonge Joan Planells, en Vila, se han convertido en un foco de suciedad y malos olores. Vecinos y peatones denuncian que la zona permanece a menudo descuidada y reclaman una limpieza más profunda, sobre todo en verano, cuando el calor agrava el hedor.