Campaña Verano 2026
El álbum
Una esquina para taparse la nariz
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Los contenedores de basura situados en la Vía Púnica, en la esquina con Canonge Joan Planells, en Vila, se han convertido en un foco de suciedad y malos olores. Vecinos y peatones denuncian que la zona permanece a menudo descuidada y reclaman una limpieza más profunda, sobre todo en verano, cuando el calor agrava el hedor.
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