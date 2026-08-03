Sucesos
Detenidas dos turistas británicas tras una pelea en un hotel de Sant Antoni
Las dos mujeres, de 27 y 28 años, presentaron denuncias cruzadas después de una agresión mutua durante la madrugada
La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de nacionalidad británica, de 27 y 28 años, como presuntas autoras de un delito de lesiones tras una pelea ocurrida durante la madrugada de este lunes en un hotel de Sant Antoni de Portmany.
Según ha informado el instituto armado, los hechos se produjeron después de que una patrulla de Seguridad Ciudadana recibiera un aviso a través de la Central Operativa de Servicios (COS), que alertaba de una pelea entre dos mujeres alojadas en un establecimiento hotelero de la localidad.
A su llegada, los agentes localizaron a una de las implicadas en la recepción del hotel con varias heridas sangrantes, compatibles con una agresión. La otra mujer permanecía en la habitación que ambas compartían.
Tras entrevistarse con las dos implicadas y con varios testigos, los guardias civiles recabaron indicios de que ambas se habían agredido mutuamente durante una discusión. Las dos presentaban heridas de diversa consideración en brazos y rostro.
Durante la inspección del lugar de los hechos, los agentes localizaron además restos de sangre en las zonas comunes próximas a la habitación.
Dos denuncias
Una de las mujeres fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y obtener el correspondiente parte facultativo de lesiones. Posteriormente, ambas formalizaron denuncia por los hechos.
Una vez practicadas las diligencias de investigación y valorados los indicios existentes, la Guardia Civil procedió a la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de lesiones. Las detenidas y las diligencias instruidas han sido remitidas este lunes por la mañana a la autoridad judicial competente.
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