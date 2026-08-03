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Controlado un incendio agrícola en un cañaveral de Santa Eulària

Dos medios aéreos, una autobomba, 14 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente han intervenido en la extinción

Zona afectada po el fuego.

Zona afectada po el fuego. / @AgriculturaGOIB

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado por controlado este lunes a las 13 horas un pequeño incendio agrícola declarado en Santa Eulària, en Ibiza. El fuego, inicialmente comunicado como incendio forestal y posteriormente rectificado por la propia conselleria como incendio agrícola, ha sido clasificado con gravedad potencial 0.

Según ha informado el departamento autonómico a través de X, se trata de un incendio de pequeñas dimensiones que ha afectado a una zona de cañaveral.

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En el operativo han intervenido dos medios aéreos, una autobomba, 14 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente. También han sido informados los servicios de emergencias del 112, el Ibanat y los Bomberos de Ibiza. La conselleria ha difundido una imagen de la zona afectada, en la que se aprecia el terreno ennegrecido junto a un cañaveral.

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