Sucesos
Controlado un incendio agrícola en un cañaveral de Santa Eulària
Dos medios aéreos, una autobomba, 14 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente han intervenido en la extinción
La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado por controlado este lunes a las 13 horas un pequeño incendio agrícola declarado en Santa Eulària, en Ibiza. El fuego, inicialmente comunicado como incendio forestal y posteriormente rectificado por la propia conselleria como incendio agrícola, ha sido clasificado con gravedad potencial 0.
Según ha informado el departamento autonómico a través de X, se trata de un incendio de pequeñas dimensiones que ha afectado a una zona de cañaveral.
En el operativo han intervenido dos medios aéreos, una autobomba, 14 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente. También han sido informados los servicios de emergencias del 112, el Ibanat y los Bomberos de Ibiza. La conselleria ha difundido una imagen de la zona afectada, en la que se aprecia el terreno ennegrecido junto a un cañaveral.
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- La Policía Local de Sant Antoni está bajo mínimos a causa de varias bajas y la extenuación de los agentes
- María Torres Marí sobre la crisis de vivienda en Ibiza: 'No hay escasez de casas. Hay demasiadas personas
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor