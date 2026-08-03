El Consell de Ibiza aporta 50.000 euros para la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos de Venezuela

El Consell de Ibiza y el Fons Pitiús de Cooperació informan de los inicios de los trabajos para poner en marcha una convocatoria extraordinaria de ayudas destinada a financiar proyectos de recuperación en las comunidades de Venezuela afectadas por los terremotos registrados el pasado mes de junio. El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, se han reunido este lunes con la secretaria del Fons Pitiús de Cooperació, Lola Penín, y la gerente de la entidad, Fina Darder, para coordinar la respuesta a la segunda fase de la emergencia humanitaria.

Durante el encuentro, los responsables de ambas instituciones analizaron la preparación de la convocatoria, aprobada recientemente por la Asamblea del Fons Pitiús, y comenzaron a definir las líneas de actuación que permitirán apoyar proyectos sobre el terreno una vez superada la fase más inmediata de la emergencia.

Una partida inicial de 125.600 euros

La convocatoria contará inicialmente con un presupuesto de 125.600 euros. De esta cantidad, 50.000 euros procederán de una aportación extraordinaria del Consell de Ibiza, mientras que el resto será financiado por el Fons Pitiús de Cooperació. La dotación económica, no obstante, podría incrementarse antes de que se abra formalmente la convocatoria.

Vicent Marí defiende en una nota la necesidad de que las administraciones coordinen su respuesta mediante las entidades especializadas en cooperación internacional. «Ante una emergencia humanitaria de estas dimensiones es importante que las instituciones actuemos de manera coordinada y a través de los instrumentos especializados que ya existen», ha señalado.

Un momento de la reunión en la sede del Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

El presidente del Consell considera que el Fons Pitiús es «la herramienta adecuada» para garantizar que las ayudas lleguen a las zonas donde son más necesarias, con criterios de «eficacia, transparencia y coordinación».

Por su parte, Carolina Escandell destaca que la aportación extraordinaria permitirá reforzar la capacidad de actuación del organismo pitiuso. «El compromiso del Consell con la cooperación internacional también se demuestra en situaciones de emergencia como esta», indica la consellera.

Recuperar los medios de vida

Durante las próximas semanas, el Fons Pitiús mantendrá contactos con organizaciones humanitarias, otros fondos de cooperación y personas vinculadas a la respuesta sobre el terreno. Estas conversaciones servirán para identificar las necesidades prioritarias y concretar el contenido definitivo de la convocatoria.

El objetivo es financiar iniciativas que contribuyan a recuperar los medios de vida de la población afectada y refuercen la capacidad de las comunidades para afrontar las consecuencias de los terremotos.

El Fons Pitiús de Cooperació es el instrumento de cooperación internacional de Ibiza y Formentera y canaliza las iniciativas de solidaridad impulsadas conjuntamente por las instituciones que lo integran.