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Desaparecido en Ibiza

La búsqueda de Antoni Escandell Torres sigue activa en Sant Joan sin nuevas pistas sobre su paradero

Emergencias mantiene el dispositivo para localizar al hombre de 82 años, desaparecido el viernes en la zona de Can Taronges, y pide llamar al 112 ante cualquier información

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell.

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell. / José Luis Rodríguez

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Redacción Digital

Ibiza

La búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido el pasado viernes en el municipio de Sant Joan, continúa activa en Ibiza sin que por el momento se haya comunicado nueva información sobre su paradero.

El dispositivo se mantiene centrado en la zona de Can Taronges, donde fue visto por última vez durante la tarde del viernes, 31 de julio. El operativo está dirigido desde un puesto de control establecido en el Camí de Can Vidal, en un terreno propiedad del desaparecido.

El 112 Emergències Illes Balears ha reiterado durante las últimas horas la petición de colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda aportar algún dato llame de inmediato al 112. "Cualquier información puede ser importante", recordó también el Consell de Ibiza a través de un mensaje difundido en X.

En las tareas de búsqueda participan distintos organismos y voluntarios. Los Bomberos de Ibiza se han sumado al dispositivo junto a efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y otras personas que colaboran sobre el terreno. También se ha desplazado hasta la zona un helicóptero de la Guardia Civil.

Visto por última vez el viernes

Antoni Escandell Torres es de nacionalidad española, tiene 82 años y padece alzhéimer. En el momento de su desaparición vestía pantalones largos de color gris y una camisa blanca, según la alerta difundida por Emergencias.

Los servicios de emergencia insisten en que cualquier detalle puede resultar relevante para orientar la búsqueda, especialmente si alguien lo vio el viernes por la tarde o en las horas posteriores en el entorno de Sant Joan.

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

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Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza / José Luis Rodríguez

La desaparición ha tenido también impacto en la vida social del municipio. La ballada pagesa en el Pou de Labritja, prevista para este domingo junto a ses Arcades como cierre de las fiestas de Sant Joan, fue cancelada por la desaparición de Antoni, uno de los padres fundadores de la colla.

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Mientras el dispositivo continúa activo, la prioridad sigue siendo localizar cuanto antes a Antoni Escandell Torres. Emergencias pide no difundir rumores y comunicar cualquier posible pista directamente al 112.

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