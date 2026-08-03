De 158 a 171 taxis fijos: Ibiza prepara una ampliación del servicio ante el aumento de la demanda fuera de la temporada de verano

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto aprobar en la sesión ordinaria convocada para este martes las bases para otorgar 13 nuevas licencias fijas de autotaxi, una medida con la que el Consistorio pretende reforzar el servicio ante el "aumento sostenido de la demanda de movilidad y la consolidación de una actividad turística cada vez más desestacionalizada".

El municipio cuenta actualmente con 305 licencias de autotaxi, de las que 158 son fijas y 147, estacionales, sólo operativas en temporada. Tras la aprobación de las bases, el número de licencias fijas pasará a 171, lo que, según el Ayuntamiento, reforzará la capacidad del servicio para "atender las necesidades de movilidad de residentes, trabajadores y visitantes".

El concejal de Movilidad Integral del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, explica en una nota que "la propuesta se fundamenta en la actualización del estudio técnico de necesidades del servicio de taxi, que concluye que la mejor respuesta a la realidad actual del municipio es incrementar el número de licencias fijas".

Cola de personas esperando un taxi en la parada del puerto de Ibiza. / Toni Escobar

Según Sousa, el informe constata que, tras la recuperación del sector turístico tras la pandemia de coronavirus, las cifras de visitantes ya superan las registradas antes de este episodio que obligó a cerrar todos los sectores y que el crecimiento de la actividad fuera de los meses tradicionales de temporada alta hace necesario disponer de un servicio más estable durante los doce meses del año.

El concejal ha recordado que estas 13 licencias "forman parte de la planificación que el Ayuntamiento de Ibiza desarrolla desde hace años para adaptar el servicio de taxi a las necesidades reales de la ciudad" y que quedaron paralizadas por la moratoria aprobada por el Govern balear.

Informes sobre la calidad del aire y el tráfico

Sousa destaca que las bases que se someterán a aprobación "incorporan los informes sobre calidad del aire y congestión del tráfico previstos en el Reglament municipal del Taxi aprobado el pasado mes de febrero, adaptando el procedimiento a los requisitos de la normativa vigente y reforzando su seguridad jurídica".

El responsable municipal de Movilidad Integral también señala que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sector impulsada durante este mandato. En este sentido, recuerda que el Consistorio de la capital ibicenca ha aprobado la modificación del Reglament municipal del Taxi para adaptarlo a la normativa autonómica, ha constituido la Mesa Municipal del Taxi como órgano estable de participación y diálogo con el sector y ha consensuado los calendarios de invierno, que garantizan un mínimo de taxis operativos adaptados durante el turno de noche.

"Estas actuaciones, junto con la ampliación progresiva de las licencias, responden a una misma estrategia: ofrecer un servicio de mayor calidad, más eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad", concluye Sousa.