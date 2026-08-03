Arón Piper estrena su nuevo single en una fiesta exclusiva en una villa en Ibiza

Arón Piper ha estrenado este domingo en una exclusiva fiesta en Ibiza su nuevo single, 'Bucle', un tema producido por el reconocido dj y productor Rampa, y que ha presentado junto a Tequila Patrón. El lanzamiento, que tuvo lugar en la espectacular villa Safragell, reunió a rostros conocidos que bailaron al ritmo del nuevo sencillo del artista en una velada única marcada por la mejor música y la alta coctelería.

La colaboración entre Piper y Patrón, que entra en su tercer año, se fundamenta en una dedicación compartida por la artesanía, la creatividad y la búsqueda de la excelencia.

En este oasis de lujo, el diseño mexicano se fusionó con las influencias baleares creando una atmósfera que transportó a los asistentes al corazón de Jalisco con el sencillo de Piper en ‘Bucle’.