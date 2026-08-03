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Arón Piper estrena su nuevo single en una fiesta exclusiva en una villa en Ibiza

El tema fue producido por el reconocido dj y productor Rampa

Arón Piper estrena su nuevo single en una fiesta exclusiva en Ibiza / E.P.

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E.P.

Ibiza

Arón Piper ha estrenado este domingo en una exclusiva fiesta en Ibiza su nuevo single, 'Bucle', un tema producido por el reconocido dj y productor Rampa, y que ha presentado junto a Tequila Patrón. El lanzamiento, que tuvo lugar en la espectacular villa Safragell, reunió a rostros conocidos que bailaron al ritmo del nuevo sencillo del artista en una velada única marcada por la mejor música y la alta coctelería.

La colaboración entre Piper y Patrón, que entra en su tercer año, se fundamenta en una dedicación compartida por la artesanía, la creatividad y la búsqueda de la excelencia.

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En este oasis de lujo, el diseño mexicano se fusionó con las influencias baleares creando una atmósfera que transportó a los asistentes al corazón de Jalisco con el sencillo de Piper en ‘Bucle’.

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