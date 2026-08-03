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Abiertas las reservas para la cuarta cena benéfica a favor de Fundación Conciencia de Ibiza en el CBbC Cala Bassa

La recaudación se destinará a proyectos de protección de la infancia, apoyo psicológico, asesoramiento legal y formación para familias

En el centro, Marisina Marí y Alba Pau, con el cheque del dinero recaudado el año pasado.

En el centro, Marisina Marí y Alba Pau, con el cheque del dinero recaudado el año pasado. / CBbC

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Redacción Digital

Ibiza

CBbC Cala Bassa tiene programado celebrar el próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 20 horas, la cuarta edición de su cena benéfica a favor de la Fundación Conciencia. Las reservas para participar en esta cita solidaria, que se celebrará en Cala Bassa, ya están abiertas. La velada reunirá a clientes, empresas colaboradoras y particulares con el objetivo de recaudar fondos para los programas que desarrolla Fundación Conciencia en Ibiza. La entidad, recuerdan desde la organización del evento, trabaja en proyectos vinculados a la protección de la infancia, el apoyo psicológico, el asesoramiento legal, la formación para familias y la mejora del sistema de protección de menores.

Los asistentes disfrutarán de un menú diseñado para la ocasión y podrán participar en una rifa solidaria con regalos cedidos por empresas colaboradoras. La recaudación de la cena y de la rifa se destinará íntegramente a la Fundación Conciencia.

Según añaden desde la organización, el respaldo de esta iniciativa permite seguir ofreciendo servicios esenciales a niños y familias en situación de vulnerabilidad. La presidenta de Fundación Conciencia, Marisina Marí, y Alba Pau subrayan la importancia de este apoyo para dar continuidad a los programas de la entidad.

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Más de 28.000 euros de recaudación

La pasada edición de la cena benéfica consiguió recaudar más de 28.000 euros entre las aportaciones de los asistentes y la rifa solidaria. El menú tendrá un precio solidario de 80 euros por persona. Las plazas son limitadas y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp en el número +34 669 310 161, en horario de 10 a 17 horas. Quienes no puedan asistir también podrán colaborar mediante la Fila Cero, realizando una transferencia bancaria al número de cuenta ES34 0081 0622 0300 0205 9407 e indicando como concepto 'Cena benéfica Cala Bassa'.

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