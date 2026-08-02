Festes de la Terra
Vila reúne a los guardianes de la tradición ibicenca
Una treintena de artesanos muestra en Vara de Rey los oficios que mantienen viva la tradición ibicenca, en una jornada de las Festes de la Terra completada con un desfile de carros por el centro de Vila y una actuación de ‘ball pagès’.
«Creo que se están recuperando las tradiciones». Estas son las esperanzadoras palabras de Paquita Torres, artesana de la Colla de l’Horta, al hablar sobre la situación de las costumbres locales. Como ella, cerca de una treintena de paradas participan en la muestra de artesanos y oficios tradicionales celebrada en Vara de Rey, que marca el inicio de las Festes de la Terra 2026.
Mientras elabora cuidadosamente unas espardenyes, Torres explica cómo se adentró en el mundo de la artesanía y, más concretamente, en la elaboración de este calzado tradicional: «Empecé haciendo unos cursillos, ya que mis hijos eran balladors y en aquel momento no tenían espardenyes, por lo que tuve que aprender a hacerlas. Más tarde me di cuenta de que era algo que me gustaba y seguí haciéndolas. Probé distintos tipos y colores. Aquí las que más suelen gustar son las de color rojo».
«Muchos no saben el trabajo que se esconde detrás»
La artesana, que llevaba «bastantes años» sin participar en la muestra de artesanos y oficios tradicionales de Vila, considera que mucha gente se acerca a su parada, pero no valora el trabajo que hay detrás de esta labor: «Muchos vienen a preguntar y a informarse, pero el problema es que no saben el trabajo que se esconde detrás y, cuando nos preguntan por los precios y les decimos lo que valen, les parecen caras. Pero realmente no lo son, porque conllevan muchas horas de trabajo».
A diferencia de Torres, Pepi Trigo Cano, otra de las participantes en esta jornada, lleva «muchos años» asistiendo a la muestra y se muestra más pesimista al hablar sobre la salud de las técnicas artesanales y los oficios tradicionales. Trigo, especializada en la técnica de los bolillos, explica: «Antes se enseñaba a coser y a tejer, pero ahora en los colegios se enseñan otras cosas para impulsar la creatividad de los alumnos».
«Nos reunimos para evitar que el bolillo se pierda»
Mientras prepara, con mucha destreza y concentración, un abanico, Trigo afirma que, en la actualidad, «es más difícil que los niños aprendan estas técnicas» y lamenta la dificultad para garantizar el relevo generacional: «Quienes hacemos bolillos aquí somos, por lo general, personas de mediana edad en adelante».
Trigo, que se reúne «cada martes, de 17 a 20 horas, en la iglesia del Rosario de Ibiza con un grupo de amigas, por gusto, para pasar la tarde, socializar y evitar que esta tradición se pierda», relata algunas de sus vivencias durante la jornada: «Todos se quedan admirados con lo que hacemos, porque ven que es algo complicadito».
A pocos metros de Trigo se encuentra Lola Francisco, de Ses Pepas Ibiza. Esta maestra artesana, especializada en nines de drap fetes a mà, nació en Catalunya, pero, desde su llegada a Ibiza hace unos 40 años, se interesó por las costumbres locales: «Cuando llegué a la isla, me pregunté qué iba a hacer con mi vida aquí y, pensando y pensando, fui a la biblioteca y empecé a interesarme por la cultura ibicenca. Hice todo lo posible para integrarme en este sentido y me salió esto, ya que, aunque tengo un título de contable, no me gustaba ese trabajo».
«Por desgracia, esta isla se ha enfocado al turismo»
En el caso de Francisco, que aprovecha para dar un par de bocados a su empanada de acelgas, su oferta para esta ocasión se basa exclusivamente en muñecas artesanas vestidas de payesas. La artesana lamenta que «las costumbres parecen estar muy olvidadas, ya que, por desgracia, esta isla se ha enfocado en el turismo».
A pesar de ello, matiza: «Gracias al Consell de Ibiza y a otras instituciones, iniciativas como esta han servido para volver a impulsar la artesanía».
«Ay, Dios mío, cuánto trabajo cuesta hacerlas», afirma, impresionada, una mujer que observa las muñequitas elaboradas a mano por Francisco. No es para menos, a juzgar por las palabras de la maestra artesana: «Estas muñecas —señala unas de tamaño mediano— me suponen dos horas de trabajo cada una, mientras que las grandes me llevan un día entero de faena. Lo que estoy exponiendo me ha llevado tres meses hacerlo, ya que empecé en mayo».
Por su parte, Isabel Torres Nieto, de la Asociación Artesanal de Portmany, reconoce que su participación en esta jornada responde principalmente a un motivo de ocio: «Vengo a estos eventos porque me gusta mucho el bordado. Al final, yo de esto no vivo, ya que ya tengo mi trabajo».
Al margen de la muestra de artesanos y oficios tradicionales, otro de los atractivos de esta jornada sabatina de las Festes de la Terra 2026 es el tradicional desfile de carros por varios tramos del centro de Vila, que logra, una vez más, cautivar a decenas de curiosos. Muchos de ellos aguardan a ambos lados de la calle en Vara de Rey.
Muchos deciden inmortalizar el momento con las cámaras de sus móviles, mientras que otros parecen más interesados en sobrellevar el calor y se abanican insistentemente.
En el desfile, en el que participan unos siete carros, viajan varios integrantes de la Colla de Sa Bodega, a diferencia del año pasado, cuando participó la Colla de Vila. Tras el recorrido, se lleva a cabo una actuación de ball pagès en Vara de Rey para amenizar un sábado de fiesta y reivindicación de la cultura ibicenca.
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