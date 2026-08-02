El verano ibicenco reúne los tres factores que más disparan el riesgo de cáncer de cabeza y cuello

Cada 27 de julio se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello. Este año la fecha coincide con algo que merece ser dicho con claridad: julio y agosto concentran en Ibiza y Formentera, al mismo tiempo y con especial intensidad, los tres factores de riesgo que la comunidad médica señala como principales para este grupo de tumores. Sol, alcohol y tabaco no se turnan. En plena temporada alta, conviven. Y esa coincidencia, lejos de ser anecdótica, es exactamente la razón por la que hablamos de esto hoy y aquí.

No existen registros públicos desagregados por isla que permitan afirmar que la incidencia local es mayor que en el resto del país. Lo que sí existe es un perfil de riesgo que encaja con precisión en el verano ibicenco: el trabajador de hostelería que acumula horas de sol directo sobre los labios, el turismo asociado al consumo de alcohol y el ocio nocturno donde fumar se normaliza incluso entre personas que no lo hacen el resto del año. Ese cruce de factores es el argumento.

El sexto cáncer más frecuente del mundo

Los tumores de cabeza y cuello agrupan una familia amplia: cavidad oral, faringe, laringe, glándulas salivales, tiroides y senos paranasales. Juntos representan el sexto tipo de cáncer más común del mundo y superan los 10.000 diagnósticos anuales en España. Solo en cavidad oral y faringe, el Registro Español de Cáncer (REDECAN) estimó más de 7.600 nuevos casos en 2024.

Son datos que pesan. Más aún cuando buena parte de esos casos son prevenibles, y cuando el momento del diagnóstico determina de forma radical las posibilidades de tratamiento.

Aquí está el problema real: seis o siete de cada diez pacientes con estos tumores llegan al médico cuando el cáncer ya se encuentra en estadio avanzado. No porque el tumor sea invisible, sino porque sus primeros síntomas se confunden fácilmente con procesos banales —una afta, un catarro, un ganglio inflamado—. Los pacientes esperan semanas, a veces meses. Y en ese tiempo se cierra una ventana que no vuelve a abrirse igual. En estadio temprano, la gran mayoría supera los cinco años. Cuando hay metástasis a distancia, menos de uno de cada tres lo consigue. No es el tipo de tumor lo que marca ese abismo: es la semana en que alguien decidió —o no— pedir cita.

Quien fuma y bebe habitualmente no acumula riesgos: los multiplica. La combinación puede elevar hasta veinte veces la probabilidad de desarrollar uno de estos tumores, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC). No es una suma: el alcohol actúa como solvente que facilita la entrada de los carcinógenos del tabaco en la mucosa oral, y además se metaboliza en acetaldehído, un compuesto con efectos mutagénicos directos sobre el ADN. Tres de cada cuatro diagnósticos tienen detrás décadas de exposición a algo que, en gran medida, era evitable.

El tercer factor: el sol que nadie menciona

Hay un elemento que las campañas de prevención suelen dejar en segundo plano cuando hablan de cáncer de cabeza y cuello: la exposición ultravioleta. El CDC —Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos— vincula la exposición crónica a la radiación UV con una mayor incidencia de cáncer de labio inferior, especialmente entre personas que trabajan al aire libre de forma habitual. Agricultores, marineros, socorristas, monitores náuticos, personal de hostelería en terrazas: todos ellos acumulan horas de exposición solar directa sobre la piel del labio, año tras año, sin que casi nadie lo incluya en las conversaciones sobre riesgo oncológico.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica la radiación ultravioleta como carcinógeno de Grupo 1 para el cáncer de labio, la categoría de mayor certeza en su escala de evidencia. Y hay un dato anatómico que lo explica todo: nueve de cada diez cánceres de labio aparecen en el labio inferior, no en el superior. El sol cae sobre esa zona durante horas; la geometría lo hace inevitable. Por eso proteger el labio con un bálsamo de factor alto no es intercambiable con una crema solar general.

El perfil del trabajador expuesto al sol durante toda su jornada —camarero de terraza, socorrista, marinero, monitor de actividades náuticas— no es marginal en la economía de temporada. Para esa persona, julio es el mes de mayor índice ultravioleta del año, y proteger el labio inferior no es un gesto estético. Es una medida de salud ocupacional tan concreta como ponerse casco o guantes.

Un cuarto factor: el VPH

A los tres factores clásicos se suma uno que está cambiando el perfil del paciente: el virus del papiloma humano (VPH). Hoy, siete u ocho de cada diez cánceres de orofaringe en países desarrollados tienen origen vírico, y en la gran mayoría el responsable es el subtipo VPH-16. Lo más llamativo es que su incidencia crece entre menores de 55 años sin historial de tabaco ni alcohol, lo que desplaza el riesgo hacia personas que no se reconocerían en los perfiles clásicos. El VPH se transmite por contacto sexual y es el único factor de esta lista frente al que existe prevención primaria directa: la vacuna, incluida en el calendario nacional para niñas desde 2007-2008 y para niños desde 2022.

Hay algo que complica el diagnóstico en todos estos casos: el cáncer de cabeza y cuello puede tardar años en manifestarse. Cuando lo hace, los síntomas son los mismos que cualquiera descartaría como algo menor —una llaga en la boca que no cicatriza, una mancha blanca en la encía, un bulto en el cuello sin causa aparente, ronquera de más de un mes, dificultad para tragar—. Ninguno justifica el alarmismo, pero cualquiera que lleve más de dos semanas sin resolverse justifica, sin ninguna duda, una consulta con el médico de cabecera o el dentista.

Cinco razones para actuar antes La prevención no requiere recursos especiales ni cambios radicales, pero sí información concreta. Estos son los cinco puntos con mayor respaldo científico:

• Protege los labios con SPF 30 o superior si trabajas o pasas tiempo prolongado al sol. No es la quemadura puntual la que importa: es la exposición acumulada durante años la que incrementa el riesgo de cáncer de labio inferior. Un bálsamo de factor alto en el bolsillo es suficiente.

• No combines tabaco y alcohol de forma habitual. El efecto conjunto no es la suma de los dos: es exponencialmente mayor. Quien fuma y bebe con regularidad puede tener hasta veinte veces más riesgo que quien no hace ninguna de las dos cosas. Si solo puedes cambiar una cosa, que sea no hacerlos coincidir de forma regular.

• Si fumas, cualquier momento es válido para planteárselo. Tras diez años de abstinencia tabáquica, el riesgo de desarrollar tumores de cabeza y cuello desciende de forma significativa respecto al fumador activo. El beneficio no es inmediato, pero es real y está documentado. El médico de cabecera puede orientar sobre los programas de deshabituación disponibles.

• Dos semanas es el umbral. Cualquier llaga en boca o encías que no cicatrice en ese plazo, cualquier bulto en el cuello o ronquera persistente merece consulta médica. No una segunda opinión de internet: una consulta real. La mayoría de estas lesiones no son malignas, pero descartarlo a tiempo siempre es mejor.

• El estadio lo determina el momento en que alguien consulta. No hay un síntoma dramático que avise; casi nunca duele al principio. La diferencia entre curar y paliar no está en el tipo de tumor, está en el tiempo que pasa entre el primer signo y la primera cita. Ante cualquier señal que persista -una llaga, un bulto, una ronquera-, no esperes.

El mapa completo

El verano ibicenco no inventa el riesgo: lo concentra. El sol de la jornada laboral, el alcohol del ocio nocturno, el tabaco donde los hábitos se aflojan, y un VPH que no distingue temporada alta de baja. Ninguno actúa solo. Todos convergen.

Conocer esa confluencia no es un argumento para la alarma, sino para la información. Saber qué suma riesgo, reconocer las señales a tiempo y no esperar a que el síntoma sea imposible de ignorar: esas tres cosas no cuestan nada y pueden cambiar mucho. El médico de cabecera y el dentista son los profesionales mejor situados para detectar estas lesiones temprano, pero para eso hace falta acudir antes de que el problema sea demasiado obvio para ignorar.

APAAC, en Ibiza y Formentera

Desde 2015, APAAC acompaña a las personas con cáncer y a sus familias en Ibiza y Formentera. Atención psicooncológica, trabajo social, fisioterapia oncológica y talleres ocupacionales, todo de forma gratuita y en coordinación con el Servicio de Oncología del Hospital Can Misses.

La prevención también forma parte de nuestra misión. Que se pueda hablar de cáncer con datos reales, sin catastrofismo y sin simplificaciones es una de las formas más concretas de contribuir a que haya menos diagnósticos tardíos y menos personas que lleguen solas a este proceso.