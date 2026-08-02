"No es una tienda de chucherías": turistas exigen fármacos sin receta en Ibiza

"Se piensan que Ibiza es tierra de nadie y no necesitan receta para pedir medicamentos", cuenta Moussa Keita, farmacéutico adjunto de la farmacia Mercat Vell, situada en la calle Aníbal de la capital de la isla. Durante el verano se repite la escena: visitantes que entran con una lista, una fotografía en el móvil o el nombre de varios fármacos y esperan llevárselos sin pasar antes por una consulta médica y disponer de la correspondiente prescripción médica.

"Vienen a España pensando que las farmacias son como un supermercado, que pueden pedir lo que quieran y llevárselo", añade Keita. Sin embargo, recuerda que una farmacia es un establecimiento sanitario sometido a controles. "No es una tienda de chucherías en la que traes tu lista de la compra", recalca.

La misma percepción tienen en la farmacia Juan Antonio Marí Tur, también en la conocida como calle de las farmacias de Vila. Marta Ferrere, farmacéutica del establecimiento, explica que algunos clientes intentan justificar la ausencia de prescripción por su condición de turistas. "Te dicen: 'Pero es que soy turista'. Si es con receta, es con receta para cualquier persona. No depende de que seas turista o no", afirma.

Cuando existe una alternativa de venta libre, como los genéricos, los profesionales intentan ofrecérsela. "Hay gente que lo entiende mejor y gente que lo entiende peor", admite Ferrere.

En Rodríguez Carreño Villangómez, la farmacéutica María Torres también atiende a turistas sin la documentación necesaria. "Muchas veces hay que derivarlos al hospital porque no vienen con receta", añade.

Exigencias en el mostrador

Keita asegura que, en ocasiones, la negativa a suministrarles provoca discusiones. Algunos clientes piden los medicamentos "como exigiéndolos", aunque no puedan acreditar que hayan sido prescritos. "A veces nos faltan al respeto porque la gente viene pidiendo o exigiendo una medicación como si tuviéramos que dársela simplemente porque sí, sólo porque lo dice", lamenta.

Otros visitantes acuden antes a un centro médico o contactan con su facultativo mediante una consulta online. En esos casos, Keita destaca que la receta debe llegar directamente a la farmacia: "Es importante que nos la mande el médico para evitar falsificaciones". Esta vía se utiliza, por ejemplo, cuando una persona ha olvidado durante sus vacaciones algún tratamiento habitual. Keita menciona casos de pacientes que necesitan medicación para la diabetes, la hipertensión o el colesterol y recurren al profesional que conoce su historial para obtener la correspondiente prescripción.

Recetas falsas o demasiado antiguas

"Traen recetas falsas o muy viejas", confirma Keita. Las farmacias cuentan con programas para comprobar los códigos y verificar si el documento es válido o alguna vez lo fue, pero su fecha de expedición ha caducado. También reciben avisos cuando se roba un talonario. "Si alguien utiliza una de esas hojas para rellenar una prescripción por su cuenta, el sistema permite detectar que ha sido sustraída". A estas comprobaciones se suma la experiencia del profesional. "Por el comportamiento, puedes darte cuenta de que intenta conseguir un medicamento que no es suyo", explica Keita.

La forma de solicitar el producto, las preguntas del cliente o su nerviosismo pueden levantar sospechas y hacer que el farmacéutico extreme las precauciones y las comprobaciones. "Por la comunicación verbal y no verbal se puede llegar a notar" si intentan colar una receta falsa, añade el profesional de Mercat Vell. Por otro lado, Ferrere afirma que las recetas expedidas en el extranjero también tienen que cumplir unos requisitos. "Determinadas prescripciones oficiales emitidas dentro de la Unión Europea pueden aceptarse después de realizar las comprobaciones oportunas".

En conclusión, la condición de turista, recuerdan los profesionales, no elimina la obligación de presentar una receta válida cuando el medicamento la requiere. Tampoco convierte la farmacia en un comercio en el que puedan "adquirirse libremente todos los productos solicitados"