Las rondas de vigilancia privada para Sant Antoni empezarán con dos meses de retraso

El servicio especial de vigilancia privada por los puntos más transitados de Sant Antoni, programado para reforzar la seguridad en verano, solo va a estar operativo la mitad de la temporada. El Ayuntamiento ha seleccionado esta semana a la empresa que llevará a cabo estos trabajos después de verse obligado a reiniciar el concurso público, ya que tuvo que suspenderse el pasado mes de mayo por errores en su tramitación.

Se da la circunstancia de que el presupuesto fijado para esta vigilancia externalizada se ha encarecido respecto a la inversión prevista inicialmente, a pesar de que la duración del despliegue se reduzca en un mes. El pasado 22 de mayo, el Ayuntamiento licitó el servicio con un presupuesto base de 160.471 euros, pero, tres días después, suspendía el proceso por un «error en la configuración de los criterios de adjudicación del contrato», según consta en el expediente.

En ese primer intento, las labores de vigilancia privada estaban contempladas por un máximo de cuatro meses, desde el 1 de junio al 1 de octubre. Para ello, el Ayuntamiento requiere la contratación de ocho efectivos de seguridad y el despliegue de tres patrullas diarias, desde la tarde y hasta la madrugada, en tres puntos estratégicos del municipio: el Passeig de ses Fonts, la calle Santa Agnès y la zona comprendida entre el Molí d’en Simó y el Parc des Solpost.

Una vez corregidas las bases, el 11 de junio se reanuda el concurso con un presupuesto de salida de 165.519 euros para un contrato ahora reducido a tres meses. El despliegue de la vigilancia pasó a programarse desde el 1 de julio hasta el 1 de octubre, aunque, finalmente, aún no se ha puesto en marcha.

Dos empresas se interesaron por esta convocatoria y, el 27 de julio, el Ayuntamiento aprobó la adjudicación del servicio a High Security Group, que presentó un presupuesto de 153.661 euros. Sin embargo, aún falta formalizar el contrato para que puedan empezar las rondas de vigilancia privada, aunque este último trámite no suele demorarse varios días.

Las modificaciones

En el pleno municipal celebrado el pasado jueves, a raíz de una pregunta de la oposición socialista por el retraso en la entrada en funcionamiento de estas patrullas, el equipo de gobierno se limitó a señalar que se debía a problemas en el procedimiento de licitación. Igualmente, el certificado de suspensión del procedimiento, de 25 de mayo, tampoco aporta más detalles, más allá del «error en la configuración de los criterios de adjudicación del contrato».

Las modificaciones aplicadas al contrato tras esa suspensión pueden apreciarse comparando la primera memoria justificativa, publicada en mayo, con la versión posterior de junio. Así, llama la atención que el documento inicial no contemplara como requisito que las empresas candidatas estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada.

Tras la corrección de las bases, el Ayuntamiento de Sant Antoni también incluyó una partida de 30.200 euros, no prevista anteriormente, destinada a la compra de material, uniformes y vehículos por parte de la compañía adjudicataria. Igualmente, también aumentan los salarios base de los vigilantes, que pasan de 1.897 euros a 1.987 euros. Estos incrementos explican el hecho de que sea más caro el contrato previsto en la licitación definitiva de tres meses que el anterior para cuatro.

Finalmente, también se reformulan los criterios técnicos de selección para dar más valor a los aspectos cualitativos que aporten las empresas, que representan el 55 % de la puntuación del concurso, frente a la oferta económica.

Funcionamiento

El despliegue de seguridad privada por parte del Ayuntamiento surge después de un programa piloto desarrollado previamente, aunque entonces contó solo con dos vigilantes. La intención es que estas patrullas sirvan para reforzar el trabajo de la Policía Local, además de crear un efecto disuasorio con la presencia de personal uniformado.

Al tratarse de vigilancia privada, estas patrullas no pueden recorrer libremente las calles y deben ceñirse a instalaciones públicas. Por ello, su labor se articulará en torno al antiguo Ayuntamiento, la oficina de turismo, el espacio cultural Can Tunís (la placeta en el cruce de las calles Santa Agnès con Vara de Rey, donde se amplió el mural de Okuda por las paredes), el aparcamiento municipal de la calle Santa Agnès, el Molí d’en Simó, el Centro Cultural Cervantes y el Parc del Solpost.

Las dos patrullas ubicadas en la zona del Passeig de ses Fonts y la calle Santa Agnès operarán desde las ocho de la tarde hasta las cinco de la madrugada, mientras que la vigilancia para el área Molí d’en Simó-Centro Cultural Cervantes-Parc del Solpost se llevará a cabo desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada.