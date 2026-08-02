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Gastronomía de guerra

Ajoblanco con sandía de Ibiza al tajín y microgreens de rábano: una receta para refrescar el verano a cucharadas

Otra crema fresquita de kilómetro cero para un verano asfixiante aprovechando, además, la temporada de sandía

El ajoblanco con sandía de Ibiza recién preparado.

El ajoblanco con sandía de Ibiza recién preparado. / M. T.

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Estamos en plena temporada de sandía. Y todos sabemos que como la sandía de Ibiza no hay otra. Jugosa, sabrosa, dulce... Este año, además, la cosecha ha sido abundante. Pocos placeres más veraniegos que darle un bocado a una sandía bien fresquita y notar cómo revienta en la boca y el jugo resbala por las comisuras cuello abajo. Aunque no necesita nada más, la sandía ibicenca (buscad siempre el distintivo ‘Això sí, és d’Eivissa’) puede dar mucho juego en la cocina. En la receta de hoy se convierte en el toque protagonista de uno de los clásicos del verano: el ajoblanco. Otra de esas deliciosas cremas frías que hacen el calor más soportable. La hemos especiado con tajín, pero si no tenéis en casa sólo tenéis que preparar un aliño picantito que os guste mezclando cayena, sal y ralladura de limón. O cualquier otra combinación de especias, sal y hierbas que a vosotros os guste.

El ingrediente principal del ajoblanco es la almendra cruda, un producto también de kilómetro cero. Lo mismo que los brotes, los microgreens, que en este caso también son de productores de la isla.He usado de rábano, por el toque ligeramente picante, pero podéis usar los que más os gusten. En el caso del pan, para esta receta no hemos podido usar uno más típicamente de la isla, un trocito de pan de Es Pins que había sobrado del fin de semana. ¡Delicioso!

Ingredientes (para 3 raciones)

  • 150 gramos de almendra cruda de Ibiza (2,40)
  • 1 vaso y medio de agua fría
  • 2 dientes de ajo (0,11€)
  • Medio vaso de aceite de oliva (0,65€)
  • 80 gramos de miga de pan (0,39€)
  • 250 gramos de sandía de Ibiza (0,85€)
  • 1 puñadito de microgreens de rábano (0,78€)
  • Vinagre
  • Tajín
  • Sal y pimienta

Precio total: 5,18 € (1,73 € por ración)

Preparación

—En el vaso de la batidora poner las almendras, el agua, los ajos, la miga de pan, sal y pimienta y un poco de vinagre. Yo pongo dos cucharadas, pero a gustos. Así como se vaya batiendo, comprobar que la consistencia es la deseada, si está muy espeso para nuestro gusto, se le añade un poco más de agua fría y listo.

Batir todo hasta que esté completamente integrado. Añadir entonces, poco a poco, a hilo, para que emulsione, el aceite de oliva de aquí de Ibiza, a ser posible. Dejar batiendo unos minutos más.

La sandía especiada en el plato.

La sandía especiada en el plato. / M. T.

Cortar la sandía en cuadraditos como de un centímetro de lado y rebozar en el tajín.

Servir el ajoblanco muy frío con los cuadraditos de sandía y unos brotes.

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El toque gourmet

Servir, además, con unos trocitos de jamón o gamba.

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