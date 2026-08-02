De TikTok a la farmacia: los productos virales que arrasan entre los turistas en Ibiza

Protectores solares, analgésicos, suplementos nutricionales y productos que se hacen virales en las redes sociales. Las farmacias de la calle Aníbal, conocida popularmente como "calle de las farmacias", adaptan sus mostradores a las necesidades de los miles de turistas que recorren durante el verano el entorno de la Marina y Dalt Vila.

"Sobre todo vendemos protectores solares, paracetamol, antiinflamatorios e ibuprofeno", enumera Marta Ferrere, farmacéutica de la farmacia 'Juan Antonio Marí Tur'. A esta lista añade los suplementos de magnesio, omega-3, creatina y proteínas, cuya demanda aumenta de manera considerable esta temporada porque "se pusieron de moda"

En la misma línea, María Torres, farmacéutica de Rodríguez Carreño Villangómez, señala que los productos que más salen son "ibuprofeno, paracetamol, productos para el dolor de cabeza y muchos solares". También atienden a visitantes con resfriados provocados por los cambios bruscos de temperatura y el uso intensivo del aire acondicionado. "Vienen con picaduras de mosquitos, alguna picadura de medusa o quemaduras solares", explica Torres, quien destaca que los clientes cada vez tienen más "conciencia sobre la necesidad de protegerse del sol".

Atención a clientes en la Farmacia 'Juan Antonio Mari Tur' / Marcelo Sastre

Quemaduras, diarreas y deshidratación

Las quemaduras solares también están entre las consultas más frecuentes en la farmacia 'Mercat Vell'. Su farmacéutico adjunto, Moussa Keita, relata que muchos visitantes "pasan varias horas en la playa" sin aplicarse protección suficiente y llegan al establecimiento "con la piel bastante quemada".

A ello se suman los pequeños accidentes sufridos mientras caminan o circulan en bicicleta, desde heridas leves hasta torceduras de tobillo. En estos casos, cuenta Keita, "los afectados acuden a la farmacia como primer establecimiento sanitario de referencia para solicitar antisépticos, cremas antiinflamatorias o material para realizar una primera cura y en caso de ser necesario, acudir a un centro médico.

Farmacia 'Rodríguez Carreño villangomez' también ubicada en la conocida "calle de las farmacias" / Marcelo Sastre

Por otro lado, otro tema recurrente es la "ola de calor" principalmente de este mes. Las altas temperaturas disparan la venta de electrolitos y productos de rehidratación: "En los últimos días de muchísimo calor ha venido mucha gente, tanto turistas como residentes, buscando electrolitos porque se sentían mareados después de estar mucho tiempo al sol", describe Keita.

El farmacéutico añade a las consultas habituales las diarreas agudas asociadas a los "viajes" y los productos solicitados después de varias noches de fiesta. "Vienen preguntando por cosas para la resaca", reconoce. Aunque aclara que no existe un medicamento específico con esa indicación, suelen recomendarse productos con vitaminas del grupo B, electrolitos o preparados elaborados a base de plantas.

Las tres farmacias coinciden, además, en la elevada demanda de aloe vera para calmar la piel después de una exposición excesiva al sol. En la farmacia Mercat Vell elaboran su propio preparado de aloe vera puro, un producto que conocen especialmente los turistas que repiten sus vacaciones en la isla y que "se vende muchísimo" y "siempre se agota".

'Marvis', la pasta de dientes que llega desde TikTok

Más allá de los productos vinculados directamente al verano, las farmacias detectan un fenómeno que gana fuerza en "la era de redes sociales": los clientes entran con el teléfono móvil en la mano para enseñar una fotografía o un vídeo del producto que buscan. "Son productos que se hacen virales en TikTok y en las redes sociales. De pronto te lo piden muchísimas personas", explica Ferrere. Uno de los ejemplos más llamativos es Marvis, una marca de pasta de dientes con sabores y presentaciones poco habituales.

"Entran ya con el móvil en la mano y van a tiro hecho. Te vienen directamente con el pantallazo", describe la farmacéutica. La marca es conocida por clientes de diferentes nacionalidades, desde italianos y franceses hasta estadounidenses, y sus envases y variedades llaman especialmente la atención de los compradores.

La misma tendencia se repite en la farmacia Mercat Vell. "Marvis se compra muchísimo, muchísimo", afirma Keita. La demanda llegó a ser tan elevada que durante un periodo no pudieron reponerla. "No había directamente y la gente venía mucho a preguntarnos", recuerda.

'Marvis' la marca de pasta dental de diferentes sabores que hace "furor" en redes sociales / Marcelo Sastre

En este sentido, Ferrere apunta que también se solicitan otros artículos que adquieren "popularidad internacional" a través de las redes sociales. La demanda se concentra en productos reconocibles en numerosos países y en marcas de dermofarmacia que los visitantes ya consumen en sus lugares de origen.

En comparación con temporadas anteriores, las farmacias no observan grandes cambios en las dolencias típicas del verano. Torres sostiene que el comportamiento es similar al de otros años, mientras que Keita señala que se mantienen las quemaduras, los accidentes leves y los problemas digestivos. Ferrere sí detecta un aumento de la suplementación deportiva y una reducción de las quemaduras de piel graves por "la toma de consciencia". "Hace diez años venía muchísima gente con unas quemaduras espantosas y cada vez vemos menos".

Por último, en cuanto a los problemas puntuales de abastecimiento, no suelen estar relacionados con el incremento de turistas. Las farmacias cuentan con sistemas de reposición frecuentes y, salvo productos concretos que se agotan por su éxito repentino, pueden recuperar las existencias en poco tiempo.