Poetiuses: la poesía de ‘les illes’ cautiva en Sant Joan

A las 10:30 horas de la mañana del domingo, en el mercadillo de Sant Joan ya se escuchan las primeras letras en catalán. Como es habitual, la música en directo acompaña el paseo de los visitantes durante toda la jornada, pero esta vez lo hace con una intención: la de enseñar al mundo quién es Ibiza. De ello se encarga Marcos de la Fuente, que trae al pueblo la segunda edición del festival Poetiuses, un certamen de poesía, música y pintura que pretende conectar la vocación de los artistas de las Islas Baleares con el público internacional. Del 30 de julio al 2 de agosto los ibicencos han podio disfrutar de la creatividad de sus vecinos; primero en Sant Antoni, el sábado 1 de agosto en Vila y este domingo en Sant Joan.

El festival no se queda en Ibiza. La participación de Bob Holman, poeta y performer neoyorquino considerado una figura fundamental de la poesía oral estadounidense, convierte el escenario en un espacio multicultural. La mañana de este domingo se escucharon poemas en catalán, gallego, francés, inglés y alemán.

De Ibiza hasta Nueva York

Holman no ha llegado a la isla por casualidad. Es Marcos de la Fuente, vinculado al mítico Bowery Poetry Club de Nueva York y coorganizador de Poetiuses, quien ha tendido el puente entre las dos orillas del Atlántico e invitado personalmente al poeta a sumarse a esta edición. El resultado es un festival que, en apenas tres jornadas, ha logrado que Ibiza se sumerja en el idioma de la palabra dicha en voz alta, sin filtros ni pantallas de por medio.

Entre los puestos de artesanía y los olores a incienso, la música de Tukdam Project y Ángel Vera pone el pulso a la mañana, mientras el público espera los recitales que darán sentido a la cita. Y es que, bajo el sol ya alto de agosto, la poesía que hoy recorre Sant Joan tiene un latido común: el de la solidaridad con quienes se ven obligados a abandonar su hogar, con la migración y con el derecho al asilo.

Annalisa Marí recita un poema en el festival Poetiuses. / Toni Escobar

Annalisa Marí Pegrum es una de las voces que más desplaza fronteras. Sus versos han saltado del francés al alemán, del mallorquín al castellano, tejiendo una identidad que ella misma resume con una confesión entrañable: "Por mucho que lleve la isla dentro, en mi casa, para los mallorquines, siempre seré la inglesa". Esa mezcla, la de sentirse de todas partes y de ninguna a la vez, resuena como un eco de lo que hoy se recita en el mercadillo: la identidad no entiende de pasaportes.

Iolanda Bonet, poeta y escritora ibicenca, por su parte, emociona al público con una poesía recitada siempre en catalán, dedicada a la transformación de Ibiza, a esa isla que cambia de piel cada verano sin terminar de reconocerse. Sus versos no caminan solos, la guitarra de la artista MarCel los envuelve en canciones compuestas a partir de sus propias letras, en una complicidad entre música y palabra que convierte cada poema en música.

"Crear un puente entre islas"

Marcos de la Fuente sube también al escenario para recitar "Somos islas, pero mejor archipiélago", una frase que repite como un mantra a lo largo de su intervención. "Nuestra intención es crear un puente entre islas, de Mallorca a Ibiza y de Ibiza a Manhattan", reconocía en la presentación del certamen.

Iolanda Bonet, poeta ibicenca, acompañada de MarCel. / Toni Escobar

El broche final llega con Bob Holman al frente de una singular "rave poética" de slam poetry, con Marcos de la Fuente acompañándole en el escenario. Lo que ha comenzado como un recital se ha transformado en una fiesta: el público, entregado, termina cantando versos en inglés al unísono.

La poesía de Holman, además, no esquiva la actualidad más incómoda. Sus versos son un golpe directo contra los discursos antimigratorios que sobrevuelan el presente, con referencias tan directas como la de los "aliens in the White House", en un guiño que arranca tanto risas como aplausos cómplices entre los asistentes.

Cuando el reloj marca las 13.30 horas, el mercadillo de Sant Joan vuelve a su ritmo habitual. Poetiuses se despedía hasta el año que viene dejando claro que la isla sigue siendo un refugio para la palabra libre.