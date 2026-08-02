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El nuevo paso para la actualización del derecho civil propio de Ibiza y Formentera. Moderniza algunas de las instituciones jurídicas tradicionales de las islas para adaptarlas a la sociedad actual, pero manteniendo su esencia histórica y uno de sus principales objetivos es proteger a los cónyuges que quedan en peor situación por separación, divorcio o viudedad.

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La desesperación de un vecino de los apartamentos Don Pepe de Sant Josep al que le han retirado la ayuda del Govern de 12.000 euros para pagar un alquiler por superar en 3.000 el tope marcado. Este vecino sigue pagando la hipoteca de su piso en el edificio desalojado en 2020, el alquiler de su vivienda actual y ahora le retiran la ayuda. Incluso la concejala de Bienestar Social de Sant Josep ha reconocido que es una situación injusta.

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Las duras palabras del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, contra el Ministerio de Transición Ecológica por su retirada del proyecto de instalación de boyas ecológicas en la bahía de Talamanca, adelantada por Diario de Ibiza. El edil calificó de «auténtica vergüenza» la actuación del Gobierno central y remató asegurando que han sido «tres años de tomadura de pelo».

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