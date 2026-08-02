Kanye West y Bianca Censori disfrutan de Ibiza entre salidas nocturnas y atuendos provocadores

Kanye West y Bianca Censori se encuentran en Ibiza. El rapero estadounidense, que actualmente se hace llamar Ye, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su estancia en la isla junto a su mujer, conocida por sus estilismos provocadores y por llevar al límite los códigos habituales de la moda.

Según las publicaciones difundidas por el propio artista, la pareja estuvo en la discoteca DC-10, uno de los locales más conocidos de la isla. En una de las imágenes compartidas por West, Bianca Censori aparece en el interior del establecimiento junto a varias amigas con un conjunto transparente, combinado con botas negras.

Censori, en el centro. / Ye/Instagram

El estilismo de Censori volvió a generar comentarios por su carácter atrevido, en la línea de otras apariciones públicas de la australiana, como el polémico vestido de malla que lució en la alfombra roja de los premios Grammy de 2025.

West también publicó varias fotografías borrosas y un vídeo en el que ambos aparecen caminando por la calle, acompañados por un grupo de personas, según recoge el Diario The Mirror. En esas imágenes, Censori viste un conjunto negro con un pronunciado escote, medias de malla y zapatos de tacón.

El rapero, por su parte, aparece con una camisa negra de estilo chaqueta, pantalones grises, botas y gafas de sol. Las imágenes fueron difundidas entre el martes 28 y el miércoles 29 de julio.

West y Censori, a la derecha. / Ecambage/Instagram)

Bianca Censori también compartió en sus historias de Instagram varias publicaciones vinculadas al look negro que lució durante su estancia en Ibiza, entre ellas imágenes junto a la modelo Elizabeth Cambage y el diseñador Gadir Rajab.

La presencia de Kanye West y Bianca Censori en Ibiza se suma a la lista de rostros internacionales que eligen la isla durante el verano, tanto para descansar como para participar en su intensa vida nocturna.