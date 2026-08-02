Aparece una gineta muerta atropellada en Ibiza

Vecinos de es Rafal Trobat, en Sant Jordi han encontrado en la mañana de este domingo a una gineta ibicenca muerta atropellada en la carretera. La información y las imágenes del hallazgo fueron facilitadas por Rafa Tur. Se trata de una especie que durante mucho tiempo se creía prácticamente desaparecida, pero cuya presencia se ha podido constatar en los últimos años y àrece que se ha recuperado.

Es Rafal Trobat es un conjunto de valles situado al norte del núcleo de Sant Jordi de ses Salines, en la vénda de l’Horta. Se trata de una zona rural y forestal en la que habitan distintas especies de fauna silvestre.

Una subespecie propia de Ibiza

La gineta ibicenca, denominada científicamente Genetta genetta isabelae, es la subespecie de gineta presente en Ibiza. El Ministerio para la Transición Ecológica la considera una forma endémica de la isla y destaca que es la más diferenciada de las distintas subespecies reconocidas en España.

Se trata de un pequeño mamífero carnívoro de hábitos principalmente nocturnos, cuerpo alargado, pelaje moteado y una característica cola con anillos oscuros. Puede ocupar pinares, zonas de matorral mediterráneo, terrenos rocosos y espacios agrícolas que conserven suficiente cobertura vegetal. Su alimentación incluye roedores, pequeñas aves, reptiles, anfibios, invertebrados y frutos.

El valor de su piel

La población ibicenca fue perseguida intensamente durante la década de 1940 por el valor de su piel. Sin embargo, consiguió recuperarse cuando disminuyó aquella presión, ya que su hábitat no había sufrido una transformación irreversible.

El atropello registrado este domingo en es Rafal Trobat muestra especialmente la vulnerabilidad de los animales nocturnos, que pueden cruzar las vías durante las horas de menor visibilidad.

Durante el último curso, estudiantes del ciclo de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural de Can Marines consiguieron captar numerosas imágenes de esta subespecie mediante cámaras de fototrampeo instaladas en los bosques del norte de Ibiza. El proyecto permitió constatar su presencia en diferentes espacios forestales y conocer mejor el comportamiento de uno de los mamíferos más esquivos de la isla.