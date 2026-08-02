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Danza para abrir las Festes de la Terra
Fiestas José Carayol dirige una gala con nombres destacados del Royal Ballet de Londres
Redacción
El parque Reina Sofía acogió anoche una de las aperturas más singulares de las Festes de la Terra de los últimos años. La Gala de las Estrellas del Royal Ballet de Londres llevó por primera vez a Ibiza a varios intérpretes vinculados a la prestigiosa compañía británica, en una velada que convirtió el centro de la ciudad en un gran escenario de danza al aire libre. La propuesta, dirigida artísticamente por el ibicenco José Carayol, reunió a los figuras consolidadas con jóvenes talentos a los que Carayol ha acompañado durante su trayectoria profesional.
La gala recorrió algunas de las páginas más reconocibles del repertorio clásico, con fragmentos inspirados en títulos como ‘El lago de los cisnes’, ‘La bella durmiente’, ‘Giselle’ y ‘Coppélia’. Junto a estas obras, el público pudo acercarse a lenguajes más actuales.
La danza clásica puso así el broche internacional a una jornada inaugural marcada también por la artesanía, los carros tradicionales y el ‘ball pagès’. Las Festes de la Terra comenzaron uniendo las raíces de Ibiza con una de las grandes tradiciones escénicas europeas, en una noche en la que la música, el movimiento y la luz del verano ocuparon el parque Reina Sofía.
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