Ferran Torres, Marc Pubill y Marcos Llorente alargan la celebración del Mundial en la Bresh de Ibiza: "Y lo que nos queda..."

La selección de fútbol de España conquistó su segunda estrella el pasado 19 de julio tras imponerse a Argentina, y múltiples días después continúan las celebraciones por el campeonato, incluyendo a los propios protagonistas de la gesta de 'La Roja'.

Particularmente, durante el pasado fin de semana, se contó con la presencia de Ferrán Torres, Marc Pubill y Marcos Llorente en la Bresh en Ibiza, el afamado festival de música que acostumbra a disponer del verano para llevar a cabo una fiesta colosal, que en esta ocasión reunió a cerca de 4.000 asistentes en la discoteca Amnesia.

Los campeones del mundo fueron los protagonistas de una noche que contó con la actuación de diversos artistas del momento, incluyendo a la cantante De La Rose, y que confirma al evento nacido en Argentina como uno de los espacios favoritos para los futbolistas, pues también han pasado por sus festejos profesionales como Vinicius Júnior y Lionel Messi.

En simultáneo, Nico Williams estuvo en Lío Ibiza, uno de los locales más exclusivos del notable destino turístico, donde se le vio disfrutando una noche de música junto a DJ Umile Nicoletti, quien compartió en sus redes sociales un contento vídeo con el del Athletic Club.

A pesar de las últimas polémicas en las que ha estado inmiscuido, pues se le descubrió en Marbella rodeado de numerosas amigas sin incluir a su novia, Ainhi García, con quien se documenta que se habría separado de buena manera, en las recopilaciones se le ve disfrutando de los logros, los cuales le ayudarán a recuperarse aún más sentidamente después de la lesión.

Por otra parte, esta extensión de las festividades es una manifestación de la cercanía que futbolistas como Pubill, Torres y Llorente han mostrado en el terreno de juego y en los entrenamientos, donde se les suele ver practicando más cercanamente respecto a otros compañeros, aunque más de los últimos dos mencionados.

Ferrán Torres, Marc Pubill y Marcos Llorente celebrando poco después de ganar la Copa del Mundo / X

El delantero del Barcelona y el lateral del Atlético de Madrid fueron avistados abrazándose durante sus vacaciones; un gesto inocuo que, sin embargo, generó muchas exageraciones en redes sobre un posible romance entre ambos profesionales, reacción que produjo una respuesta por parte del colchonero.

"Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo", compartía a través de sus redes sociales. "Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", añadió.

Independientemente, los campeones del mundo ya han regresado a sus actividades regulares después de una larga jornada de celebraciones, las cuales nos han dejado diversos momentos destacados al permitirnos verles desenvolverse en un ambiente sin presión y de festejo.

Marcos Llorente y Ferran Torres, en el punto de mira / X

Estas instancias de relajo compartidas por parte de los miembros de la selección nacional son la demostración de un vestuario unido que supone la base de su fútbol, el cual fue capaz de superar a todos sus adversarios durante la Copa del Mundo para llevarse el título con una de las más grandes supremacías que se ha visto en el siglo dentro del torneo.

Aunque ahora vuelven a sus clubes, las fotografías y videos son una muestra de las merecidas instancias de esparcimiento que, en este caso, Torres, Pubill, Llorente y Williams dignamente se han ganado luego de dejar el nombre de España por todo lo alto en el panorama global del fútbol.

Fuente: Sport