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Continúa el intenso dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

El 112 pide llamar a emergencias ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo

Puesto de control del dispositivo de búsqueda.

Puesto de control del dispositivo de búsqueda.

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Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza / José Luis Rodríguez

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Redacción Digital

Ibiza

El dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell Torres, el hombre de 82 años desaparecido este viernes en el municipio de Sant Joan, continúa activo en Ibiza. La búsqueda es intensa, dirigida desde un puesto de control establecido en el Camí de Can Vidal, en un terreno propiedad del desaparecido.

El 112 Emergències Illes Balears ha vuelto a pedir este domingo la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo. Según ha informado el Consell de Ibiza a través de X, los Bomberos de Ibiza se han sumado a las tareas de búsqueda junto a otros organismos. “Cualquier información puede ser importante”, ha señalado la institución insular en su mensaje.

En el dispositivo también participan agentes de Protección Civil y Guardia Civil, además de voluntarios. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de la Guardia Civil.

El 112 también ha actualizado la situación y ha confirmado que continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell Torres en Ibiza. Emergencias solicita que cualquier persona que lo vea o que tenga información que pueda ayudar a localizarlo llame inmediatamente al 112.

Un helicóptero de la Guardia Civil participa en las labores de búsqueda.

Un helicóptero de la Guardia Civil participa en las labores de búsqueda. / José Luis Rodríguez

El hombre desapareció este viernes, 31 de julio, en Sant Joan. Según la alerta difundida por el 112, fue visto por última vez durante la tarde del viernes en la zona de la finca Can Taronges.

Antoni Escandell Torres, de nacionalidad española, tiene 82 años y padece alzhéimer. En el momento de su desaparición vestía pantalones largos de color gris y una camisa blanca.

Los servicios de emergencias insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier dato sobre su paradero puede resultar relevante para la búsqueda.

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Por otra parte, la ballada pagesa en el Pou de Labritja, prevista para esta tarde al lado de ses Arcades y que iba a ser el broche final a las fiestas de Sant Joan, ha sido cancelada por la desaparición de Antonio, que es uno de los padres fundadores de la colla.

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