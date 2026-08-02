Anna Torres, directora general de Medio Natural del Govern balear: "Hemos puesto en marcha una estrategia integral para salvar a la sargantana pitiusa"

Anna Torres es la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern, departamento en el cual se enfrenta a diversos retos como el riesgo de incendios por la subida de las temperaturas en Ibiza, que se incrementará el próximo día 12 por la afluencia masiva de gente que habrá para ver el eclipse; y la conservación de la sargantana autóctona de las Pitiusas, en peligro por la llegada a las islas de serpientes invasoras.

¿Podría comentarnos qué es lo que más preocupa en su departamento de de cara al día del eclipse?

Una de nuestras mayores preocupaciones es la seguridad de las personas ante un posible incendio forestal. Aparte de la masificación en determinadas zonas que también afecta a espacios naturales protegidos de alto valor, como sería el caso del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Sabemos que estas situaciones en las que hay gran afluencia de gente cerca de una zona forestal pueden generar problemas para una evacuación del personal, si hay por ejemplo afluencia masiva de vehículos que impidan el acceso para nuestros vehículos de emergencia... Por eso se ha organizado todo este plan que lidera la Dirección General de Emergencias, con el cual vamos a cerrar determinados accesos y vamos a ubicar tanto a los agentes de medio ambiente como al personal de extinción en puntos estratégicos para poder actuar rápidamente si se produce un incendio forestal.

Fuera del día del eclipse, ¿preocupa ahora mismo la posibilidad de incendios en Ibiza?

Ibiza, tanto por la cantidad de masa forestal como por el tipo de accesos que hay en muchos caminos, que tienen una circulación complicada, es una de las islas con mayor riesgo de todas las Baleares. Por eso, tenemos un dispositivo preparado para actuar los 365 días del año, aunque está mucho más reforzado durante la época de alto peligro de incendios, que para nosotros es entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. Sí que estamos preocupados ante esta posibilidad de un incendio forestal que además se pueda convertir en uno de difícil extinción como los casos que estamos viendo en la península estos días, porque se suelen dar con más de un factor, como pueden ser altas temperaturas, vientos fuertes, una población diseminada, unos caminos de acceso que a veces pueden estar bloqueados o que tienen una circulación complicada... Todo esto intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Como dato, en Ibiza el año pasado se llegó a las 220 hectáreas ejecutadas en prevención con fajas de defensa en caminos y puntos estratégicos. Esto supone un récord. No obstante, este año se prevé superarlo de nuevo y llegar hasta las 281 hectáreas ejecutadas. La extinción es la respuesta a los incendios, pero la solución es la prevención.

Anna Torres se muestra esperanzada sobre la salvación de la lagartija. / Govern de les Illes Balears

Sobre la sargantana pitiusa. ¿Aún hay esperanza?

Hay que tenerla, no nos queda más remedio que ser optimistas. Es verdad que hay algo que se repite y no puedo negarlo: se debería haber actuado antes. Es una verdad de la que todos somos conscientes, pero nos tenemos que enfrentar a la situación actual. Ha habido un avance de la serpiente como pasa con casi todas las especies invasoras. Llegan a un ecosistema en el que no hay presencia de especies similares y causan un desequilibrio muy marcado. En este caso lo que pasa es que la sargantana, aunque es silvestre, es una especie muy mansa y no está acostumbrada a tener depredadores más allá de algún gato o pájaro. Las serpientes también están depredando otras especies, pero la sargantana es la principal. Estamos intentando abrir todas las vías que se ponen en funcionamiento cuando pasa esto. Primero, una estrategia de conservación y recuperación de esta especie, que implica una cría ex situ. Es la que se está haciendo con el Zoo de Barcelona y con el Bioparc. Además, estamos a punto de firmar un convenio con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, AIZA, que nos va a permitir criar ex situ en casi todos los zoos de de España que quieran colaborar. Y después, la cría in situ, que normalmente se pone en funcionamiento cuando los factores negativos que afectan a la especie en riesgo ya han sido eliminados. Las serpientes no han sido eliminadas, pero hemos creído necesario ponerla en marcha dentro de los refugios seguros que estamos empezando a construir. Tenemos el primero en Can Marines, que es una prueba piloto.

¿Cómo son esos refugios?

Tienen que ser refugios seguros, los hemos construido con paredes muy altas y sin orificios que permitan la entrada de serpientes. En relación a estos refugios, el objetivo es seguir ampliando el programa para que, en el futuro, también puedan instalarse en fincas privadas que cumplan los requisitos técnicos. Sin embargo, la gestión y el seguimiento de los ejemplares debe continuar en manos del Govern y de los equipos científicos, ya que se trata de actuaciones de gran complejidad técnica y así se hace en los programas de conservación de España y Europa. Eso no impide, sino que refuerza, la participación ciudadana, que resulta fundamental en tareas como la detección de serpientes invasoras, la cesión de terrenos, el seguimiento de la especie y la sensibilización ambiental. Por otra parte, para lidiar con las serpientes, hemos aumentado muchísimo el trampeo. Hemos iniciado un proyecto Life que va a durar cinco años y nos va a ayudar a mejorar las técnicas de captura de las serpientes. No podemos basarnos en estudios de otros países porque no hay, así que hemos conseguido este proyecto que nos va a permitir nuevas técnicas, como feromonas que nos permitan atrapar más fácilmente a las serpientes. Estamos poniendo en marcha toda esta estrategia integral con muchas partes para intentar llegar a nuestro objetivo final, que es salvar a la sargantana pitiusa.

"No nos queda más remedio que ser optimistas"

¿Se podrá acabar en algún momento con la invasión de serpientes, o de momento tenemos que resignarnos a vivir con ellas?

En este punto tengo que ser menos optimista, porque hay otros casos de especies invasoras similares en otras islas del mundo y nunca se han conseguido erradicar del todo. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es reducir el número de ejemplares que existen actualmente la isla. Ahora el número de serpientes es mayor porque todavía hay mucha disponibilidad de comida, entonces lo que tenemos que intentar es mantenerlas a unos niveles mínimos. Ojalá la consigamos erradicar, pero en Ibiza lo vemos muy complicado. Sí que lo vemos posible en Formentera. Allí tenemos los ejemplares mucho más localizados, y la expansión es más reducida que en Ibiza, así que sí somos más optimistas en ese aspecto. Para lograr el objetivo de mantener las serpientes al mínimo, este año se ha ampliado hasta 3.000 el número de trampas totales en las Pitiusas. Hemos reforzado también el trampeo para incluir a todos los islotes, y por segundo año consecutivo se va a mantener activo todo el año.

Ha mencionado antes que están depredando también otras especies. ¿Cuáles son?

Pueden comer cualquier mamífero pequeño, cuanto más grande sea la serpiente más grande podrá ser su presa. También están depredando en los nidos de aquellas aves que nidifican en el suelo, e incluso ya vemos que están subiendo a los árboles para buscar los huevos y los pollos cuando están todavía en el nido. Ahora mismo, las serpientes comen todo lo que tienen a su alcance: si entran en una en una granja, se pueden comer por ejemplo los pollos de las gallinas o cualquier otro ave.

Será muy difícil erradicar las serpientes de una isla como Ibiza

Hace poco se puso en marcha un proyecto de nidos artificiales en acantilados para la conservación del águila pescadora. ¿Podrían suponer las serpientes un peligro para esta y otras especies de ave protegidas presentes en las islas?

En principio, todas las especies que nidifiquen en la costa, que pongan los nidos sobre todo en cuevas o en rocas, sí que se pueden considerar una posible presa. Por ahora no tenemos resultados concluyentes que puedan asegurar que las serpientes suponen ya una grave afección para estas especies, pero lo podrían llegar a ser. Ahora comen lo que tienen a su alcance, así que mientras tengan comida más accesible no irán a buscar estos nidos. El problema lo tenemos en los islotes: ahí la disponibilidad de comida es menor, y cuando acaben con lagartijas y otros pequeños mamíferos, sí que es una posibilidad real que empiecen a atacar los nidos de estas aves.

Se detectó este mes en Ibiza un nido de avispa oriental. ¿Preocupa que pueda haber más?

La llegada de cualquier especie exótica invasora nos resulta un problema y un foco de de atención y de control sobre el que actuamos inmediatamente. Este primer nido que se detectó se retiró inmediatamente y lo que se ha hecho es un trampeo masivo en los alrededores de donde se localizó para ver si encontramos más ejemplares. Una actuación contundente en la llegada de una especie invasora suele ser lo más eficaz para evitar que se expanda. Tenemos que pensar que esta avispa ya ha sido detectada en Valencia, en Murcia y en distintas zonas de Andalucía. Por lo tanto, puede ser que eliminemos ahora las que hayan quedado en Ibiza, pero con la llegada de mercancías desde Valencia, que es diaria, no descartamos que pueda volver a llegar en cualquier momento y por eso tendremos trampas centinela para poder ir localizando si llegan más ejemplares.

Últimamente hemos tenido temperaturas mucho más elevadas que de costumbre en las islas. ¿Representa esto peligro para alguna especie presente aquí, ya sea animal o planta?

Hay estudios preliminares que demuestran que estas temperaturas están incidiendo en las praderas de posidonia, muy importantes para nuestros hábitats marinos. Por otro lado, sobre todo en el mar, están provocando la llegada de especies de peces más tropicales. Algo que puede ser positivo es que las tortugas marinas, que tenían su zona de cría en el Mediterráneo oriental, están desplazando esta zona a las costas de las Baleares y sobre todo a las Pitiusas, seguramente debido al aumento de las temperaturas o cambios de salinidad, que suelen ir relacionados a lo primero. Hace ya cinco años que estamos teniendo casos de nidificación. La migración de las aves también puede verse afectada. Un caso es el de los flamencos: han pasado de ser migratorios a ser ya nidificantes en las Salinas de Ibiza y Formentera, como efecto del cambio climático.