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Alarma por un incendio forestal en Santa Gertrudis
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Un incendio forestal provocó la alarma este sábado en la zona de s’Alqueria, en Santa Gertrudis. El fuego, confirmado a las 19.56 horas y clasificado con gravedad potencial 0, afectó a 0,012 hectáreas de matorral. Fue dado por controlado a las 20.40 horas y por extinguido a las 21.20. En las labores participaron medios aéreos y terrestres.
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