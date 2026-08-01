José vive la mitad del año en una furgoneta en Ibiza: "La vivienda es tan cara que vivo aquí para poder mantenerme luego en invierno"

Vivir en Ibiza se ha convertido en un privilegio cada vez más inaccesible. Conocida internacionalmente por sus playas, las fiestas y los yates de lujo, la isla atraviesa en paralelo una de las mayores crisis de vivienda de España, donde encontrar un alquiler durante todo el año es, para muchos trabajadores, una misión prácticamente imposible.

En este contexto, algunos han optado por soluciones extremas para poder mantenerse en la isla. Es el caso de José, un murciano que llegó hace una década para trabajar como capitán de barco y que, pese a contar con ingresos elevados, ha terminado viviendo en una furgoneta durante gran parte del año.

La historia de José la explica Diego Revuelta en su canal de YouTube, donde acumula más de 115.000 suscriptores. Este creador de contenido se dedica a grabar reportajes de investigación y entrevistas reales sobre temas controvertidos, sin cortes innecesarios y con el testimonio de los protagonistas tal como son como principal prioridad, según explica.

Viviendo en una furgoneta

En uno de sus vídeos, el 'youtuber' expone la situación de José viviendo en una furgoneta. "La vivienda es tan cara que vivo aquí para poder mantenerme luego en invierno", explica. Su situación no es puntual, ya que lleva alrededor de tres años adaptándose a esta forma de vida, viviendo en la furgoneta durante los meses de verano, para poder irse a un piso durante los meses más fríos del año.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: "Una casa puede costar entre 2.500 y 3.000 euros al mes, y eso siendo de las más baratas y alejadas". Incluso una habitación en un piso compartido puede superar fácilmente los 1.000 euros, según el murciano. "El año pasado pagábamos 1.100 por una sola habitación", añade.

La mitad del sueldo se va en vivienda

La paradoja es evidente. A pesar de tener un trabajo cualificado y bien remunerado como capitán de yate, reconoce que el coste de vida hace inviable el alquiler tradicional; por este motivo tomó la decisión de no vivir en una casa, piso ni apartamento para ahorrar. "Los ingresos son buenos, pero si se te va la mitad del sueldo en vivienda, no merece la pena venir a la isla", afirma.

José, en su trabajo de capitán de barco, en Ibiza. / Youtube / Diego Revuelta

Mientras tanto, Ibiza sigue proyectando su imagen de destino exclusivo. Cada verano, algunos de los yates más espectaculares del mundo atracan en sus puertos y la isla se llena de celebridades y grandes fortunas. Sin embargo, detrás de esta imagen idílica, existe una realidad muy distinta, representada, en este caso, por el murciano.

Dificultades para encontrar alojamiento

"Ibiza es la zona cero de una de las mayores crisis de vivienda de España", subraya José, en un contexto donde no solo trabajadores del sector de servicios, sino también médicos, profesores o fuerzas de seguridad tienen dificultades para encontrar alojamiento. Muchos se ven obligados a compartir piso, abandonar sus viviendas en temporada alta o, como en el caso de José, recurrir a soluciones más extremas.

"Es complicado", finaliza José, al ser preguntado por cómo es su día a día. Una respuesta breve que resume una realidad cada vez más extendida en la isla: la de quienes hacen posible que Ibiza funcione, pero tienen cada vez más difícil vivir en ella.

Fuente: El Periódico