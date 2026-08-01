Un verano al límite en las carreteras de Ibiza y Formentera: dos muertes, vuelcos y rescates extremos

El accidente de la madrugada de este sábado, en el que un coche estuvo a punto de zambullirse en el mar en la zona de ses Illetes de Formentera, es solo una anécdota de un verano marcado por varios siniestros graves en Ibiza y Formentera. Desde principios de junio, las Pitiusas han registrado dos muertes, vuelcos, atropellos y rescates complejos.

El turismo quedó encajado en una zona rocosa, con el frontal a pocos metros del agua y la parte trasera elevada. La escena alteró la imagen habitual de ses Illetes y atrajo a numerosos curiosos. Una grúa retiró después el coche.

La tragedia de las dos médicas portuguesas

El episodio más grave ocurrió el 22 de julio también en Formentera. Dos médicas portuguesas de 30 y 31 años murieron al colisionar la motocicleta de alquiler en la que viajaban con un taxi en la carretera de la Savina a es Pujols. Las jóvenes estaban de vacaciones junto a otras cuatro compañeras para celebrar el final de su formación. Una falleció en el acto y la otra entró en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios activaron un helicóptero para trasladarla, pero la evacuación fue anulada al no conseguir reanimarla.

La carretera permaneció cerrada unas cinco horas porque los agentes de Atestados tuvieron que desplazarse desde Ibiza. Las circunstancias exactas quedaron pendientes de la investigación. El suceso causó una profunda conmoción en Portugal, donde se pronunció incluso la presidencia de la república.

Ese mismo 22 de julio, dos hermanas embarazadas resultaron heridas leves al ser atropelladas en la confluencia del Camí de s’Església y el Passeig de la Pau, en Santa Eulària. Ambas fueron atendidas por el SAMU 061 y trasladadas al Hospital Can Misses para una valoración. El Ayuntamiento confirmó después que fue el primero en asistir a las víctimas.

Veinte metros de caída en Cala d’Hort

Uno de los rescates más espectaculares se produjo la noche del 9 de junio junto al aparcamiento principal de Cala d’Hort. Un coche ocupado por dos jóvenes se salió de la carretera y cayó por un desnivel de unos 20 metros.

El vehículo quedó atrapado en un punto de difícil acceso y la intervención de los bomberos se prolongó casi dos horas. Pese a la altura, las dos ocupantes fueron rescatadas y trasladadas para una revisión sin heridas de gravedad. La recuperación del turismo al día siguiente exigió una grúa de gran tonelaje para izarlo desde el fondo del terraplén.

El 25 de junio, otro conductor quedó atrapado en su vehículo después de volcar en la carretera de Cala Llenya, a la altura de la urbanización La Joya. Cinco bomberos estabilizaron el turismo y liberaron al ocupante antes de dejarlo en manos de los sanitarios.

Descontrol en es Botafoc

Cinco días después, la madrugada del 30 de junio dejó una de las imágenes más violentas del verano en Vila. Un conductor atravesó la rotonda del final de la avenida de Juan Carlos I, arrasó la jardinería, derribó un árbol y terminó empotrado contra una sucursal bancaria de es Botafoc.

El coche que se estampó contra una sucursal bancaria de Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

El impacto abrió un agujero en la pared y dejó el coche prácticamente destruido. El conductor salió por su propio pie, dio positivo en alcohol y drogas y fue investigado por un delito contra la seguridad vial. Una familia que regresaba de Talamanca se encontraba muy cerca de la trayectoria del vehículo. Que no hubiera peatones en el punto del impacto evitó consecuencias mucho más graves.

El supuesto accidente que ocultaba otro suceso

La madrugada del 5 de julio, los servicios de emergencias acudieron a un coche volcado junto a la mediana en Ca na Negreta. Lo que parecía un accidente mortal de tráfico se convirtió pronto en un suceso de naturaleza distinta.

En el interior apareció el cadáver de un español de 38 años con varias heridas de arma blanca incompatibles con un vuelco ocurrido a muy poca velocidad. El informe forense concluyó después que el propio fallecido se había provocado las lesiones en un episodio relacionado con una posible psicosis inducida por el consumo de drogas. El accidente no fue, por tanto, la causa de la muerte.

Vuelcos, patinetes y coches fuera de la vía

A finales de julio, un BMW de alquiler se salió en una curva del Camí des Regueró, en Sant Antoni, y quedó volcado entre la vegetación, cerca del torrente. No trascendieron datos sobre sus ocupantes ni sobre posibles heridos.

El coche volcado junto al torrente des Regueró / Fernando de Lama

La madrugada del 28 de julio, dos coches y una persona en patinete se vieron implicados en otra colisión en la calle des Cubells de Vila. Uno de los turismos alcanzó al usuario del patinete y otro terminó golpeando un vehículo estacionado. Varias personas fueron trasladadas en ambulancia, sin que se precisara inicialmente el alcance de las lesiones.

La serie había comenzado el 8 de junio, cuando un turismo terminó empotrado en el centro de una rotonda de la carretera de Santa Eulària, en Ca na Negreta. Desde entonces, las carreteras pitiusas han dejado coches despeñados, vuelcos entre la vegetación, impactos contra edificios y vehículos detenidos a pocos metros del mar.

El balance más doloroso sigue siendo la muerte de las dos jóvenes portuguesas. Otros episodios, sin embargo, estuvieron a muy poca distancia de terminar también en tragedia, en un verano de trabajo constante para sanitarios, bomberos, policías y equipos de rescate.