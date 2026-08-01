Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación en IbizaEntrevista Statuas d SalIncendio junto al aeropuertoModa en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Usuarios de Aemif descubren la ‘Ibiza fantástica’ de Dominique Sanson

Usuarios de Aemif descubren la ‘Ibiza fantástica’ de Dominique Sanson | S. A. B.

Usuarios de Aemif descubren la ‘Ibiza fantástica’ de Dominique Sanson | S. A. B.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Usuarios del centro de día de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif) visitaron este viernes la exposición ‘Ibiza, historia fantástica’, de Dominique Sanson, en el Club Diario de Ibiza. El artista les guio por la muestra y respondió a las numerosas preguntas de unos visitantes encantados con la experiencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents