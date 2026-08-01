Setenta niños limpian durante dos horas el mar de la bahía de Portmany

Los 70 niños y niñas del tercer curso de verano del Club Nàutic Sant Antoni concluyeron este viernes sus actividades con una jornada de limpieza en el mar de la bahía de Portmany. Equipados con salabres traídos de casa, los participantes recogieron durante dos horas los residuos que encontraron flotando en la superficie.

La expedición partió alrededor de las 11 horas desde las instalaciones de Es Nàutic a bordo de nueve lanchas neumáticas, dirigidas por los monitores del curso. Los escolares, de entre 6 y 12 años, recuperaron principalmente plásticos, además de latas de refrescos, botellas de agua y envoltorios de distintos productos.

La actividad, que ya habían realizado los alumnos del turno anterior hace dos semanas, forma parte del Plan de Sostenibilidad del Área Deportiva del club. Su objetivo es concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de cuidar el medio marino antes incluso de que comiencen su formación como regatistas y animarlos a trasladar este mensaje a sus familias y amigos.

Concurso entre los grupos

Los monitores organizaron también un concurso entre grupos para premiar al equipo que lograra recoger una mayor cantidad de desperdicios. Desde el club alertan del aumento de la contaminación en la bahía y reclaman mayor cuidado en la gestión de los residuos, especialmente por parte de los negocios situados en primera línea de costa, así como una reducción general del consumo de plásticos.

Tras regresar a tierra, los participantes recibieron los diplomas del curso y compartieron un aperitivo ‘Zero Plàstic’. Cada alumno llevó comida desde casa en recipientes reutilizables, sin emplear bolsas ni envoltorios de un solo uso.

Los cinco cursos de verano programados por el Club Nàutic Sant Antoni reunirán este año a más de 340 menores. El cuarto turno comenzará el lunes 3 de agosto y el último arrancará el día 17. Ambos tendrán una duración de dos semanas, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.