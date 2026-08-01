Un piso en Ibiza por 250.000 euros: la ganga tiene truco, está okupado

Un piso en pleno centro histórico de Ibiza se anuncia en Idealista por 250.000 euros, un precio llamativo para una vivienda situada en la zona de Dalt Vila-La Marina, a pocos metros de la muralla y del puerto. Sin embargo, la aparente ganga tiene una condición importante: el inmueble se encuentra okupado y se encuentra en sa Penya.

El anuncio, publicado por una inmobiliaria, corresponde a una planta baja de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, un baño, salón y cocina. La vivienda se presenta como una "gran oportunidad de inversión", aunque la propia descripción advierte en mayúsculas de que no hay fotos del interior y de que no se puede acceder al inmueble.

"No hay fotos del interior y no se puede entrar, solo se puede ver por fuera", señala el texto del anuncio. La inmobiliaria añade que la vivienda "actualmente se encuentra okupada sin justo título" y que las personas que están dentro "no pagan alquiler ni son los propietarios".

Una inversión

El vendedor plantea la operación como una inversión para quien esté dispuesto a adquirir la vivienda sin visitarla por dentro y asumir después la gestión de la situación. "Se trata de comprarlo como una inversión y luego negociar con los que están dentro su salida o su alquiler", recoge el anuncio.

La descripción insiste en que el comprador deberá adquirir el inmueble "sin poder entrar y sin verlo por dentro". También indica que la planta baja necesita reforma. La inmobiliaria ofrece concertar visitas, pero únicamente para ver el inmueble desde el exterior.