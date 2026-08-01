El Parador de Ibiza celebra Sant Ciríac con la música de Ble de Safrà

La idea de hacer en invierno un ciclo de conciertos de música de cámara en el Parador de Ibiza ronda en la cabeza de Miquel Àngel Aguiló desde que lo visitó por primera vez hace unos meses. Consciente de todo el partido cultural que se le puede sacar a un establecimiento hotelero de lujo en el que conviven arte e historia, le hizo la propuesta a su director, Pau Arbona, que se mostró receptivo a la propuesta.

La intención del músico mallorquín es conseguir «una programación de conciertos estable y variada con músicos de la isla y de fuera» que atraiga a Dalt Vila a público residente en temporada baja y convierta el Parador «en un centro cultural importante».

Mientras termina de dar forma a esta iniciativa y busca patrocinadores, a propuesta de Arbona, el violonchelista ha puesto en marcha una prueba piloto, que arrancó el 12 de julio con un concierto en el que actuó él, al violonchelo, y Assumpció Janer, al arpa.

El concierto del pasado 12 de julio en el Parador de Ibiza. / Sibil.la Aguiló

Cena, curiosidades musicales y fuegos artificiales

La acogida «tuvo tanto éxito», asegura el también compositor y director, que se ha ampliado el experimento con dos eventos musicales más en el Parador, uno el próximo 8 de agosto con Ble de Safrà y el otro el día 30 de este mes con Baba Ganoush Quartet.

La velada de Sant Ciríac arrancará a las 20 horas en el patio de armas del parador con una copa de bienvenida. Media hora más tarde, en una terraza del recinto con vistas a Formentera, comenzará el concierto de Ble de safrà, formación integrada por el popular percusionista Yaron Marko, el propio Aguiló y su hermano, el contrabajista Xisco Aguiló.

El repertorio que ofrecerán será tan «exótico» como los instrumentos que acompañan siempre a Marko. Interpretarán «varias piezas de creación propia y algunas curiosidades musicales», como una obra de un sacerdote y compositor italiano barroco, Teodorico Pedrini, que desarrolló parte de su carrera en China.

Tras la actuación, se servirá la cena y a medianoche los asistentes podrán disfrutar de los fuegos artificiales de Sant Círiac «en la terraza más alta de Dalt Vila». El coste del evento es de 65 euros. Los interesados pueden reservar llamando al 690 081 231 o enviando un correo a argex.ibiza@parador.

En cuanto a la cita del día 30, todavía hay detalles por perfilar, pero la propuesta en este caso es hacer un maridaje entre los platos del chef del Parador, Adrián García, y la música de Baba Ganoush, que integran Miquel Àngel y Xisco Aguiló junto a Tolo Genestar, al clarinete, y Gori Matas, al acordeón.