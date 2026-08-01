'Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: "Es nuestra verdadera historia de amor"

Tras una emocionante, transgresora y loca vida en pareja en la noche ibicenca durante décadas, Claire publica su libro ‘Motel’, en el que recoge pasajes de su vida con Mike y su relación con Ibiza.

¿Cómo era la fiesta de ‘Manumission’ en los 90 y qué significó para ustedes?

Era libre, salvaje, artística... una pura pasión, un evento internacional que atrajo a gente de todo tipo y se convirtió en un icono global de ocio. Funcionó muy bien en Ku y Privilege, pero al final de los 90 todo cambió. La peseta pasó a ser euro y nacieron nuestros bebés a principios de los 2000. Antes de eso ‘Manumission’ era pura locura.

Mike, Howard y Claire en un evento de ‘Manumission’ en los 90. | MANUMISSION

Imagen de ambiente de una fiesta en la discoteca Privilege. | JOSEAN OYAGA

Chicas ataviadas con la vestimenta de los ochenta.. / MANUMISSION

Una ‘performance’ de uno de los eróticos ‘shows’ de la fiesta. / MANUMISSION

Claire y el ‘performer’ Jhonny Golden. / Manumission

¿Qué recuerdan?

Muchas cosas, casi todo. Hemos plasmado todo lo vivido entre 1994 y 1998 en un libro que culmina en el ‘Motel’ porque ahí concluyó nuestra época dorada. Guardamos muy buenos recuerdos del año 1994 en particular. Para nosotros lo mejor sucedió en Ku y Privilege; en Amnesia tuvimos fiestas buenas, pero ya no era lo mismo. En Privilege mantuvimos algunos desencuentros económicos con el propietario José María Extaniz, de lo cual se ha arrepentido luego un poco. Sin embargo, lo que nos gusta de revivir la nueva ‘Manumission’ en 528 es que nos recuerda a Ku y Privilege.

Pasacalles de promoción en el puerto. / MANUMISSION

Conjunto de bailarinas de ‘Manumission’. / MANUMISSION

¿Qué diferencia hay entre el ‘Manumission’ en los 90 y lo que preparan en el 528 para septiembre?

Básicamente es enseñarle a la gente lo que hacíamos en el 98, es decir, plasmar en vivo lo que se muestra en el libro, ‘Motel’. La idea es que leas el libro y vivas la nueva experiencia. Para ello trabajamos con equipos del Glastonbury, el famoso festival del Reino Unido, construyendo imágenes y cosas que reproducen los momentos álgidos de 1998 en el ‘Manumission Hotel’ y el escenario con nuestra temática preferida de ese verano. La música que pincharán los dj será exclusivamente hasta el 98. Pueden pinchar música anterior, pero nada de años después. Estamos trabajando con un productor del Reino Unido conocido en el mundo de la electrónica y el teatro, también con el hijo del legendario dj Alfredo Fiorito para recuperar su música y darle un tributo a su padre. Hay coreógrafos que trabajan con bailarinas de élite, drag queens de Barcelona, aunque parece que este grupo de drags ya no existe en Ibiza. Pese a ello, queremos traerlos de vuelta.

Todo ha cambiado en las últimas décadas como ustedes mismos y Ibiza. ¿Esta reinvención de ‘Manumission’ también ha cambiado o mantiene su carácter original?

La idea es que cuando el público cruce la puerta del 528 se adentre en el ambiente del 98 pero no como un viaje retro sino como algo fresco y nuevo. No queremos teléfonos móviles, así que si pierdes tu teléfono, tendrás que intentar encontrarlo de nuevo, como hacíamos antes, y al mismo tiempo hacer nuevos amigos. Antes cambiábamos el concepto cada año, pero ahora será el mismo. Haremos un evento este año. Si va bien haremos de 8 a 12 shows en la temporada y lo mismo en la siguiente, iremos mejorando el mismo concepto, será como ‘El fantasma de la ópera’. Este año lo celebraremos en un fin de semana que empezará en Pikes, luego en 528 y la fiesta final de ‘Carry on’ retornará a Pikes.

¿Por qué han esperado para hacer esto justamente ahora?

Queríamos que nuestros hijos crecieran, que fueran un poco mayores, ya que hicimos algunas cosas un poco escandalosas en el pasado que son difíciles de entender y explicar a unos adolescentes. No les hablamos de historias de otras personas. Queremos ser honestos y contarles nuestras locuras y cosas cuando sean mayores.

El ‘Manumission Motel’ es el guion de esta nueva versión. ¿Por qué han elegido este lugar y momento?

Todo culmina en el hotel. Es mi historia de vida. Es una historia de amor en la que conozco a Mike y entro en su mundo de libertad, los inicios de ‘Manumission’, los momentos buenos y malos, el drama, la magnitud del show y hacia dónde iba todo. Fue una época muy loca con dj, bailarinas, espectáculos y la droga que se movía en esa era. Se cuenta toda la historia, pero tiene un lado divertido y es un poco una alerta porque tuvimos muchos problemas. Más que una película es como un programa de televisión. Mike estudió arquitectura y lo plantea muy estructurado; yo soy más de poesía; cada episodio es como un capítulo.

El concepto de erotismo y sexo es muy diferente ahora que entonces. ¿Cómo se enfrentan a eso? ¿Cómo lo verá un joven con 18 años?

No sé cómo lo visualizará un joven ahora, más que nada porque mucho de lo que hicimos entonces es ahora ilegal. Era una cosa libre. Muchas veces nos dijeron que vendría la policía y una vez vino, paró la música y nos miraba expectante ya que estábamos desnudos en el escenario cubiertos de espagueti porque era la noche de Italia. Sin embargo, una vez nos robaron el perro. Lo estuvimos buscando toda la noche y al final fuimos a poner una denuncia a la Guardia Civil y entonces nos felicitaron por nuestra actuación.

¿Creen que los clubbers entenderán ‘Manumission’ en 2026?

Creo que quieren experimentarlo. Nuestros hijos dicen que los jóvenes comentan que se han perdido algo increíble de los 90. He escrito el libro para la gente joven como una chica adolescente que lo vivió. Lo que se ofrece a la gente joven ahora es una fórmula aburrida de música: es una lista de dj y ya está. Vamos a tener muy buenos dj, pero no los vamos a anunciar como hacen los demás. Lo verás solamente cuando vengas a ‘Manumission’. Van a escuchar buena música, presenciar una actuación y disfrutar de un ambiente diferente. Todo será parte de una gran producción.

¿Serán parte de esa actuación?

Seré una ‘cuentacuentos’, una maestra de ceremonias.

¿Alguna novedad o sorpresa?

Será una producción de seis horas. Es un reto porque nadie ha hecho esto antes.

¿Cómo han sobrevivido como pareja a la locura de los 90, con hijos, drogas, sexo y un trabajo duro?

Fue difícil trabajar en el libro porque tuvimos que volver a recordar momentos muy duros vividos durante la noche como pareja y es terrible. No existen muchas que sobrevivan en el mundo de la noche. Examinamos las dificultades para que el libro fuera honesto. Creo que sin nuestra relación ‘Manumission’ no habría resultado. Es una historia de amor verdadera y eso es el motor de todo.

¿Cómo lo afrontaron?

Al principio quería dejarlo, pensaba dedicarme a dirigir películas, pero fue Claire la que me empujó a seguir. Adoptamos un perro de la calle, decidimos no abandonarlo, seguir viviendo en Ibiza y pasar los inviernos en Nueva York. Vivíamos en una finca en Sant Llorenç y eso y la familia equilibraban la locura de nuestro trabajo.

¿Usan inteligencia artificial o nuevas tecnologías en este show?

No, es todo muy auténtico, analógico y muy de los 90. No va a haber pantallas de imágenes, visuales ni nada. Incluso la ropa la va a customizar la tienda Ohlala junto a Dalt Vila con estilo de los 90. Se van a crear diseños para las bailarinas, drag queens y gogós de las performances con piezas que va a seleccionar de su atelier vintage.

¿Es parte de vuestro sueño volver con ‘Manumission’ ahora años después?

En realidad, sí. Después de tantos años y ahora que nuestros hijos tienen la edad que nosotros teníamos cuando empezamos, es el momento. Están trabajando con nosotros en la producción y es algo precioso. Es increíble para nosotros ver su interés y colaboración. Estuvimos separados de mi hermano Andy durante algunos años y el reencuentro laboral ha sido maravilloso. Además, pensamos que la isla echa de menos ‘Manumission’. Para nosotros este es nuestro máximo sueño; no podemos soñar otra cosa. Todo ha sido en torno al libro. Cuando lo lees, emerges en ese mundo y conoces nuestra historia y lo que pasó. Queremos que sea una especie de evento, un must al que acudir cuando estás en Ibiza.

¿Tienen algún nuevo proyecto musical o teatral?

Hay varios proyectos en marcha. Estamos haciendo un audiolibro con visuales del libro ‘Motel’. Creo que nadie ha hecho eso antes, ahí sí que usaremos la IA porque necesitamos esta herramienta para animar las fotos y los dibujos animados. Estamos hablando con varias productoras de televisión importantes. Es una historia muy visual, fascinante e interesante. Tiene muy buena argumentación y un excelente final.

¿Cómo ven ahora la isla con los cambios que se han producido? ¿Mejor o peor que en los 90?

Obviamente amamos la Ibiza que hemos vivido en los 80 y 90. Nos gusta venir de visita e ir a los sitios que añoramos o que nos apetece ahora. Hay muchos cambios que no vemos porque no vamos a esos sitios. No hemos ido a discotecas como HÏ o UNVRS todavía.

¿La filosofía de ‘Manumission’ tiene cabida en un mundo actual globalizado y en guerras y conflictos económicos?

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Estoy harto de lo que está pasando en Palestina, Líbano e Irán con Trump… El mundo necesita mucho más amor. En la era de ‘Manumission’ nadie murió. Era una fiesta llena de amor y alegría. No puedes subestimar lo que pasa en el mundo. Es importante que la gente se sienta feliz. No hubo sexismo, racismo o diferencias de clases. Todo el mundo tenía cabida en nuestra fiesta, daba igual quién y cómo fueras. Hace días en el 528 un hombre nos gritó ‘Manumission’. Eso significa que nos recuerdan porque venía todo el mundo a participar.