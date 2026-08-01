Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad como presunto autor de delitos de hurto, resistencia y desobediencia y contra la salud pública. El joven habría sustraído 500 euros de un establecimiento de Palma y llevaba consigo más de un centenar de pastillas, metadona y fentanilo que, según manifestó a los agentes, pretendía vender.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 horas del pasado jueves, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano circulaba por el barrio de Sindicat y observó a un joven en un patinete eléctrico cuyas características coincidían con las del supuesto autor de un robo cometido horas antes.

El sospechoso emprendió la huida

Los policías le dieron el alto y le indicaron que bajara del patinete. Sin embargo, el sospechoso emprendió la huida e incluso circuló en dirección contraria para tratar de despistar a la patrulla, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El joven hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes hasta que cayó al suelo y pudo ser interceptado. Durante el registro, los policías encontraron en su riñonera 103 pastillas de diferentes medicamentos, tres botes de metadona y un parche de fentanilo.

El menor aseguró que se dedicaba a vender las pastillas y los botes de metadona. Los agentes también comprobaron que presuntamente había sustraído 500 euros del interior de un establecimiento unas horas antes.

Ante estos hechos, la Policía Nacional procedió a su detención como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia, hurto y contra la salud pública.