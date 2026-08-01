Llama la atención
La situación en la que se encuentra el antiguo complejo turístico Casa Lola y las afirmaciones del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, que acusa a la propietaria, Paquita ‘Marsan’, de «impulsar» la okupación del terreno. Por su parte, el abogado de la propiedad asegura que esta acusación carece de fundamento y señala a Francisca Sánchez Ordóñez como la principal perjudicada.
Y sobre el estado de lo que fue el complejo turístico, provoca terror a cualquiera que pase por allí y sobre todo a sus vecinos. El espacio se ha convertido en un asentamiento de infraviviendas donde reina la inseguridad y se suceden los episodios de violencia y amenazas a moradores y vecinos. Además, denuncian que es un foco de venta de drogas.
El peligro en el que se encuentra la posidonia oceánica, la planta marina que es la principal responsable de la claridad y calidad de las aguas del mar balear. Según un informe hecho público por IbizaPreservation, un sensor situado a 11,5 metros de profundidad registró el año pasado 39 días por encima de los 28 grados de temperatura del agua, el umbral en el que aumenta la mortalidad de la planta.
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